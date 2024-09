La inscripción de Cédric por el Barça Atlètic sigue sin resolverse

Ivan Cédric continúa, a estas horas, sin saber si podrá jugar esta temporada con el Barça Atlètic. El club azulgrana sigue pendiente de la resolución de la RFEF, y a la espera de que ésta sea positiva para los intereses de la entidad y del propio futbolista.

Como adelantó SPORT, la inscripción de Cédric no fue validada por el órgano federativo al considerar que había entrado fuera de tiempo. La UD Las Palmas apuró su entrada (fue dado de alta por la RFEF pasadas las 23.00 horas del 30 de agosto) para después 'liberar' su ficha al cabo de unos minutos con una cesión al Barça Atlètic que ya estaba totalmente preparada.

El Barça borró el mensaje, Las Palmas lo ha mantenido

Fue lo que incluso llevó al club azulgrana a publicar por unos instantes la noticia de su fichaje, pero la borró inmediatamente, mientras que el club insular la ha mantenido, aparentemente ajeno a toda esta problemática.

El Barça considera que hizo todos los trámites en tiempo y hora, y que si hubo un problema informático fue totalmente ajeno al club. Por lo tanto, la entidad azulgrana presentó una reclamación este lunes con la voluntad de que se pueda formalizar la inscripción del delantero.

Han pasado tres días y este miércoles tampoco llegará, por lo visto, la resolución de la RFEF, que está estudiando el caso.

Desde el club se espera que este jueves ya pueda haber una respuesta y que esta sea favorable a sus intereses.

Confusión con listas que no tienen validez formal

Aunque Iván Cédric no está oficialmente inscrito, la confusión llega también por el hecho de que tanto la RFEF como la Federació Catalana de futbol (FCF) han incluido el nombre del delantero en sus listados correspondientes a la plantilla del Barça Atlètic, pero en todo caso, que aparezca en estas webs no tiene validez 'formal' y lo que cuenta es la resolución federativa de la que se sigue a la espera. Por ejemplo, en estas listas también aparecen Antonio Martín y Jan Molina, futbolistas que fueron renovados, pero que no tienen ficha ni dorsal al ser lesionados de larga duración.

Lo cierto es que todo puede pasar y nadie se atreve ahora mismo con un pronóstico. El club muestra la firmeza de quien le asiste la razón, y así entiende que lo ha demostrado en la reclamación enviada este lunes, pero las horas van pasando sin respuesta y la última palabra la tiene la RFEF.