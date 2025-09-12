Inquietud silenciosa en la junta directiva

El ambiente caldeado que están generando los retrasos en las obras del Spotify Camp Nou han causado malestar entre los socios del Barça. No tanto por los retrasos, sino, sobre todo, por el incumplimiento de las fechas previstas para la vuelta.

Sin embargo, la confirmación de que el campeón de Liga arrancará en casa en el Johan Cruyff ha colmado la paciencia de muchos abonados. No solo visible a través de los futuros precandidatos en las elecciones en el acto de ‘Suma Barça’ y en las redes sociales.

El Spotify Camp Nou, en una imagen aérea / SPORT / SPO

En el seno del club son varias las voces críticas con la gestión que se ha realizado del retorno al estadio, aunque, de momento, nadie se atreve a levantar la voz para no ser señalado. Incluso algún miembro de la junta directiva, sin micrófono de por medio, acepta que la gestión del regreso al Estadi debería haberse llevado a cabo de un modo muy distinto al que se ha hecho.

Una cosa son las votaciones que se realizan cuando toca y mantenerse fiel al presidente y otra muy distinta la opinión real que se pueda tener del proyecto y de su desarrollo. Y es que en el club todos tienen muy claro quién manda, pero nadie quiere verse salpicado por las consecuencias derivadas de decisiones que no han tomado personalmente.