Inquietud en el fútbol base

Como explicamos en SPORT, habrá cambios estructurales en el fútbol formativo del Barça. De hecho, los cambios también se producirán en el Barça Atlètic, donde, salvo sorpresa inesperada, Juliano Belletti será el nuevo entrenador. Su gran temporada al frente del primer juvenil le ha dado galones a la hora de decidir el futuro también del filial, donde Hansi Flick tendrá un papel igualmente importante.

Pero los cambios no acabarán ahí porque, como también explicamos, Toni Hernández dejará la coordinación técnico del fútbol formativo y está decidido que Bojan Krkic tenga mayor responsabilidad en esta parcela, no solo en el Barça Atlètic. De ahí que muchos técnicos que forman la cantera estén muy pendientes de la organización.

Juliano Belletti, observando un partido del Barça Atlètic de esta temporada / Dani Barbeito

El club aún no se ha dirigido a ellos para comunicarles qué planes tienen con cada uno de los técnicos, segundos entrenadores y, en definitiva, el conjunto de los cuerpos técnicos. Algunos preguntan, la mayoría no lo hace, pero de momento no hay respuestas porque el club está trabajando en ello.

Es habitual que se produzcan cambios cada verano, aunque existe inquietud porque se prevé que este pueda ser un año algo más movido de lo común. No se trata de un silencio que se produzca solo alrededor de los equipos más jóvenes, sino también de los juveniles. En cualquier caso, la respuesta del club es siempre la misma: calma.