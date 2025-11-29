La inquietante charla entre Flick y Raphinha

Es una de las grandes preguntas que se hace el barcelonismo tras la victoria del Barça ante el Alavés. ¿Qué se dijeron Raphinha y Flick tras el partido? El brasileño se dirigió hacia el banquillo, donde estaba sentado Flick con semblante muy serio, preocupado. El capitán, clave en el triunfo con dos asistencias en el primer tiempo que permitieron remontar a los blaugrana, se inclinó para charlar con su jefe e intercambiaron algunas palabras.

El propio Hansi fue quien, en rueda de prensa, explicó que, pese al 3-1, no acabó demasiado satisfecho: "Tenemos que mejorar muchas cosas. Tuvimos opciones para anotar más goles y hay que trabajar en ello. Ahora no tenemos el control ni la intensidad de la temporada pasada". Pese a ello, tras caer ante el Chelsea 3-0, el alemán aseguró que el equipo estaba en disposición de dar un paso adelante y, en las próximas semanas, ofrecer una versión mucho más convincente en su juego. No llegó ante el Alavés en un encuentro que mostró a un Barça poco vistoso. O solo a ráfagas.

Hansi Flick y el cuarto árbitro en el Barça-Alavés / Dani Barbeito

La cuestión es que el entrenador no escondió su preocupación ni en rueda de prensa ni, como decíamos, justo al término del encuentro, reflexionando en el banquillo solo. Raphinha, una vez más, ejerció de capitán y se acercó a él. Apoyó sus manos en las piernas de Flick y le preguntó alguna cosa. La respuesta fue corta, pero en ningún momento hubo distensión, sino más bien todo lo contrario. Cuando a Flick le preguntaron por ese momento, tampoco quiso esconder lo que ambos habían comentado. "Al final del partido, Raphinha me decía lo mismo que le dije la última vez: 'Vamos a mejorar. Seremos mucho mejores en los próximos partidos'". El mismo relato que en Stamford Bridge.

Vienen curvas

Pero con una diferencia. Esta vez era el futbolista quien lo aseguraba al técnico, no el técnico a los aficionados a través de los medios de comunicación. A Hansi, es obvio, no le gustó su equipo ante el Alavés y es consciente de que toca mejorar ya porque, a partir de ahora, el calendario aprieta y habrá que dar mucho más para llegar a los meses descisivos con opciones en todas las competiciones. De hecho, en enero se disputará la Supercopa de España en Arabia Saudita. En la Champions, además, no hay margen de error si quieren apurar las opciones de estar entre los ocho primeros.

Hansi Flick, en Stamford Bridge / Agencias

Lo que es evidente es que a Flick no le quedo un buen cuerpo pese al 3-1, el regreso de Raphinha y su buen partido, el doblete de Dani Olmo o la aparición siempre fresca e ilusionante de Pedri. El alemán quiere tenerlo todo controlado y tienen una mirada global de la plantilla. Y eso incluye la ausencia de Araujo, que lo está pasando mal tras su expulsión en Londres. Tampoco estuvo De Jong, otro de los capitanes, del que no se saben los motivos de su ausencia ante los vitorianos. El técnico tiene mucha más información que cualquier observador y, por esa misma razón, su imagen algo apesadumbrado en el banquillo no es tranquilizadora. Tampoco lo fue para Raphinha.