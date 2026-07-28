La inmersión blaugrana de Adeyemi ya está en marcha

La imagen que el barcelonismo llevaba días esperando ya es una realidad. Karim Adeyemi ya forma parte del día a día del FC Barcelona. Apenas cuatro días después de hacerse oficial su fichaje, el extremo alemán viajó este lunes junto al resto de la expedición blaugrana rumbo a Birmingham para participar en el 'stage' de pretemporada organizado por el Barça en las instalaciones de St. George's Park, donde el equipo permanecerá concentrado hasta el próximo 3 de agosto. Para Adeyemi no será una simple concentración de verano: será una auténtica inmersión blaugrana para un futbolista llamado a ser una de las grandes armas ofensivas de Hansi Flick.

Las imágenes difundidas por el club reflejan perfectamente ese proceso de integración. El internacional alemán ya comparte vuelos, entrenamientos, charlas y dinámicas con sus nuevos compañeros. No hay tiempo para una adaptación pausada. Flick quiere que el extremo absorba cuanto antes los automatismos del equipo, conozca los mecanismos ofensivos y empiece a construir complicidades sobre el césped con el resto de la plantilla. Cuanto antes se sienta uno más dentro del vestuario, antes podrá ofrecer el rendimiento que el Barça espera de él.

Primera prueba

Birmingham será también el escenario del primer examen de Adeyemi como futbolista azulgrana. El extremo disputará sus primeros minutos con la camiseta del Barça durante el amistoso frente al Birmingham City este viernes 31 de julio, una oportunidad perfecta para que la afición empiece a comprobar de primera mano esa velocidad, explosividad y capacidad de desequilibrio que convencieron a la dirección deportiva para apostar por su incorporación.

Pese a que Anthony Gordon fue el primer fichaje del Barça en este mercado, Adeyemi ha sido el primero en incorporarse a la disciplina blaugrana. Mientras el extremo inglés continúa disfrutando de sus vacaciones después de disputar el Mundial, el alemán llega completamente descansado al no haber sido convocado por su selección, una circunstancia que le ha permitido ponerse inmediatamente a las órdenes de Flick y comenzar a trabajar desde el primer día junto al resto del grupo. Ese factor puede resultar decisivo. El técnico alemán tendrá una semana completa para acelerar su adaptación, trabajar los movimientos ofensivos, la presión tras pérdida y todos los automatismos que exige su modelo de juego antes de afrontar los primeros compromisos de la pretemporada.

Una relación que viene de lejos

La confianza de Flick en Adeyemi no nace ahora. Ambos ya coincidieron durante la etapa del entrenador al frente de la selección absoluta de Alemania, donde fue precisamente el actual técnico del Barça quien hizo debutar internacionalmente al extremo cuando apenas tenía 19 años. Ese conocimiento mutuo representa uno de los grandes avales del fichaje. Flick sabe perfectamente cómo potenciar las principales virtudes de Adeyemi y considera que su velocidad para atacar espacios, su capacidad para romper líneas y su desequilibrio en el uno contra uno encajan a la perfección con el fútbol vertical que pretende implantar en el Barça.

La concentración en Inglaterra será mucho más que una semana de preparación física. Para Karim Adeyemi representa el verdadero inicio de su aventura como futbolista del FC Barcelona. Siete días para integrarse plenamente en el grupo, convencer todavía más a Hansi Flick y empezar a construir las primeras sociedades ofensivas con sus nuevos compañeros.