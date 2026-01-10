HISTORIA SPORT
FC BARCELONA
Una 'injusticia' que Bardghji ya conocía
El extremo sueco cuajó un partido muy completo ante el Athletic Club en semifinales de la Supercopa
Sorpresa mayúscula al ver a Roony Bardghji de inicio en las semifinales de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Athletic Club. El sueco, que estos primeros meses ha contado poco para Flick (apenas sumaba cuatro titularidades antes del duelo de este pasado 7 de enero), tenía una oportunidad magnífica de lucirse en un partido importante.
Fue algo que no esperábamos, pero que impactó menos dentro del vestuario. Desde el primer día la actitud del escandinavo ha sido espectacular. Pese a jugar poquito y haber llegado a estar cuatro partido completos sin participar durante este primer tramo, no ha bajado los brazos en ningún momento.
EJEMPLO DE INTEGRACIÓN
Es una esponja y un perfil muy disciplinado. Está en el Barça, su club de siempre, el que admiraba desde pequeñito, y no piensa dejar escapar el tren. Pese a la frustración que pueda generar tener por delante a un tal Lamine Yamal (el futbolista más valorado del mundo actualmente), Roony sigue y sigue. Exprimiendo cada instante y cada minuto que le brinda Flick.
Y eso genera que llegue un contexto como el del otro día ante el Athletic y el técnico germano apueste por él. Lamine estaba entre algodones, se había perdido los dos entrenamientos previos por molestias de estómago y ahí irrumpió Bardghji.
NO LE PESA LA PRESIÓN
Y lo que a muchos les hubiera pesado con 19 años, la responsabilidad de tener que ocupar el vacío del astro de Rocafonda, Roony se lo tomó con normalidad. Jugó un partido completísimo, dio dos pases de gol, anotó uno y hubo unanimidad para calificar su actuación.
Incluso Flick se rindió a él en rueda de prensa: "Estoy muy contento con Roony Bardghji. Ha vuelto a estar excelente, como siempre que confié en él". Declaración concisa, pero muy ejemplarizante de lo que está siendo el periplo del extremo nacido en Kuwait.
OFERTAS, PERO PUERTA CERRADA
Ya contamos en SPORT hace unos días que en el club hay un aluvión de ofertas para hacerse con su cesión en este mercado de invierno. Pero tanto el club como Flick están alineados. No hay ninguna opción de que se le abra la puerta. Hansi está muy satisfecho y considera que en la segunda vuelta pueden pasar muchas cosas y seguro que tendrá sus momentos. Como el otro día en Jeddah, vaya.
Pese a su partidazo, Roony ya sabía que por mucho que brillara su destino estaba 'escrito' de cara a la final. Lamine Yamal, ya recuperado, saldrá de inicio. Puede parecer hasta 'injusto' para el chico tras su desempeño frente al Athletic, pero es algo que ya sabía de antemano. No por eso bajara ni un ápice la guardia...
