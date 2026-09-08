Injusticia con el Barça: Pedri y Raphinha se quedan fuera de la lucha por el Balón de Oro

Ya se conocen los 30 nominados al Balón de Oro y en el FC Barcelona ha quedado un sabor agridulce. Lamine Yamal, Cubarsí y Rodri (la temporada pasada, en el Manchester City) han entrado entre los 30 nominados, además de Ferran Torres, ahora en el PSG. Pero en la lista no están dos hombres fuertes del conjunto azulgrana. No están ni Pedri ni Raphinha. El tinerfeño fue undécimo en la pasada edición y el brasileño, quinto.

Aunque Pedri no pudo cuajar un buen Mundial, pues De la Fuente acabó apostando por Fabián en su posición, sí fue clave en los éxitos del FC Barcelona, mientras que Raphinha tampoco tuvo su mejor Mundial, pues Brasil fue una de las decepciones y su temporada de clubes fue inferior a los números brutales que firmó en la 2024/2025, pero aun así, extraña no ver sus nombres en una lista extensa en la que sí aparecen otros futbolistas como Sadio Mané, Julián Quiñones o Dayot Upamecano.

A buen seguro que esta lista traerá cola, pues son muchos nombres que se quedan en el tintero. Los casos de Pedri y de Raphinha son paradigmáticos, pues además, ambos se encuentran ahora mismo en un gran estado de forma.

Los números de Pedri y Raphinha

Pedri jugó la pasada temporada 43 partidos con el FC Barcelona, marcó 2 goles, repartió 12 asistencias, y sobre todo, fue el director de juego de un equipo que arrolló en LaLiga, también conquistó la Supercopa de España y se quedó a las puertas de la final de la Champions League.

Pedri, en el partido de Mestalla contra el Valencia / AFP7 vía Europa Press

Raphinha, por su parte, marcó 21 goles y dio 8 asistencias en 33 encuentros disputados. Aunque estuvo lejos de su mejor nivel, fueron igualmente números muy destacados.

Ambos son dos piezas clave en el once de Hansi Flick y a buen seguro que no haber entrado en esta lista les va a espolear de cara a demostrar que son jugadores top en el panorama futbolístico mundial.

Raphinha, en el partido ante el Valencia / Dani Barbeito

Las opciones azulgranas

Las esperanzas barcelonistas en el Balón de Oro recaen especialmente en Lamine Yamal, si bien Rodri e incluso Pau Cubarsí también podrían tener opciones. El de Rocafonda ofreció este martes una rueda de prensa ejemplar en la que antepuso el colectivo por encima del aspecto personal y también supo reivindicarse con elegancia.