La injusta espera para el capitán del Barça

El FC Barcelona volvió al trabajo el pasado 10 de julio con una ausencia sorprendente. El capitán Sergi Roberto no estuvo presente en las revisiones médicas por no disponer del visto bueno del club en una situación insólita.

El Barça y Sergi Roberto llegaron hace semanas a un acuerdo para su renovación por una temporada más. El aspecto económico no fue nuevamente un obstáculo ya que el jugador se amolda al contexto del club y, como ha hecho en los últimos tiempos, tampoco quiso hipotecar a la entidad pidiendo más de una campaña.

Los documentos del contrato se redactaron a expensas de la firma. Y fue entonces cuando el club le comunicó al futbolista que no podía rubricarlo. Sin la norma del 1:1 asegurada del Fair Play financiero de LaLiga no podía inscribirlo.

El Barça le pidió tiempo con la confianza de que cerraría en breve alguna operación o una de las famosas palancas. Sin embargo, han pasado los días y el equipo apenas está a cuatro días de iniciar la gira americana sin su capitán en la posible expedición.

Sergi Roberto tiene plena confianza en la palabra del club y se planteó incluso entrenarse con sus compañeros sin contrato. No obstante, desde el club le comunicaron que por cuestiones legales no podía ejercitarse como si fuera un jugador más al no estar en plantilla. Cualquier contratiempo significaría un problema importante para la entidad.

Una pretemporada personal

Así pues, a Sergi Roberto no le quedó otra que organizar su propia pretemporada. El de Reus está en Barcelona entrenando con un preparador físico personal. La temporada pasada tuvo mucho peso en los últimos partidos y Deco considera que es un futbolista que debe estar en el plantel.

En primer lugar porque en el aspecto deportivo es un comodín que puede ayudar en muchas funciones. Desde el lateral derecho hasta el pivote pasando por su posición natural de interior.

Hansi Flick, el técnico, también quiere a jugadores con la implicación de Sergi Roberto. El canterano aporta mucho también fuera del terreno de juego. En una campaña tan difícil como la anterior consiguió que el vestuario estuviera unido y la familia que tanto proclamaba Xavi no se rompiera.

Flick durante su primera entrevista a 'Barça One' / Barça One

El Barça por ahora solo le ha pedido tiempo, pero tampoco le ha dado una solución para no tener que verse entrenando cada día en solitario. Un esfuerzo que hace para estar en forma en el momento en que sea reclamado por el Barça... o por cualquier otro club.

La paciencia de Sergi Roberto tendrá un límite. Ya le están llegando propuestas y, personalmente, le atrae la Premier League. El Arsenal de Mikel Arteta, por ejemplo, ya preguntó por él y hay otros clubs importantes de la liga inglesa que estarían encantados de fichar a un futbolista que ha disputado 373 partidos con el FC Barcelona.

Las lesiones que tuvo la pasada temporada no fueron de la importancia de tiempo atrás antes de que pasara por el quirófano. Su musculatura está nuevamente muy bien para continuar en la élite del fútbol.

No paró ni en vaciones

Sergi Roberto se ha cuidado incluso en las vacaciones. Durante su estancia en las islas griegas, uno de los parajes favoritos para su familia, mostró como se ejercitaba en las instalaciones del hotel con el objetivo de llegar el 10 de julio preparado. El mazazo llegó cuando el Barça le comunicó que no podía ser uno más en el grupo.

De no haber un milagro de última hora en forma de palanca, Ter Stegen será el único de los cuatro capitanes disponibles con Sergi Roberto entrenando por su lado y con Araujo y Frenkie de Jong lesionados.

Sergi Roberto ya era parte del equipo de capitanes con Messi, Busquets y Piqué / Sport

Flick deberá tirar de capitanes sin brazalete como Iñigo Martínez o Robert Lewandowski para mantener el buen ambiente que ha reinado en el grupo gracias a la actuación de los líderes del equipo.

Sergi Roberto está en la cabeza de todos. Una muestra es que en la página web del FC Barcelona figura como un jugador más del equipo. Nadie lo quiere borrar porque cuentan con él y mucho más en un año tan especial como el de la inauguración del nuevo Camp Nou.

Joan Laporta quiere que un canterano sea el capitán el día que se empiece a jugar en el reluciente recinto barcelonista. Por ello, tanto el club como Sergi Roberto quieren que todo este embrollo se solucione cuanto antes.