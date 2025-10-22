La Masia, la segunda academia mejor valorada del mundo

El Barça no para de fabricar talento. A los diez jugadores formados en la cantera que se encuentran en el primer equipo se les han sumado en las últimas semanas Dro, Jofre Torrents o Toni Fernández, quienes han debutado en LaLiga esta temporada. El buen hacer de La Masia la sitúa como la segunda mejor academia futbolística del mundo, solo por detrás de la del Benfica, según datos del 'CIES'.

El estudio clasifica a las canteras en función del número de futbolistas formados, el nivel de los clubes en los que jugaron el año pasado y los minutos oficiales disputados en ese periodo. Asimismo, un futbolista es considerado canterano si ha jugado tres temporadas en un club entre los 15 y los 21 años.

En base a estos parámetros, el 'CIES' pone al Benfica en el primer lugar por segundo año consecutivo, pues ha formado a 93 jugadores que siguen en activo, los cuales sumaron una media de 2.582 minutos oficiales la pasada campaña.

En segundo lugar, está la cantera del FC Barcelona, que ha producido a 76 futbolistas que están en una liga profesional. Los jugadores que pasaron por La Masia disputaron un promedio de 2.773 minutos en la temporada 2024-25. El podio lo completa River Plate, cuyos 97 futbolistas que siguen en activo completaron una media de 2.305 minutos en partidos de competición oficial.

En el top 10 también se encuentra el Real Madrid, concretamente en el noveno lugar. La Fábrica, que vendió mucho talento este verano, ha formado a 58 jugadores que están en una liga profesional, los cuales disputaron un promedio de 2.817 minutos oficiales la temporada pasada.

