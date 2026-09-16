Íñigo Sainz-Maza, capitán del Racing: "Nuestro estilo de juego puede hacer daño al Barça"

Íñigo Sainz-Maza (Ampuero, 1998) cumplió el sueño de todo racinguista: ser el capitán del equipo en el ansiado regreso a Primera División 14 temporadas después. El centrocampista, canterano del Racing desde los once años, ha vivido desde dentro el crecimiento de un club que estuvo al borde de la desaparición. El jugador de 28 años sobrevivió a los entrenamientos sin luz y sin balones y ahora comanda, con el brazalete, la vuelta del conjunto cántabro a la élite. Charlamos con él en exclusiva para SPORT antes del encuentro de este miércoles a las 21:30 horas contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.

¿Qué se siente al ser el capitán del Racing en el regreso a Primera 14 temporadas después?

Muchísima felicidad. Llevábamos 14 años sufriendo, sobre todo, los primeros años después de bajar del fútbol profesional, que fueron muy duros. En los últimos años, en el club se están haciendo las cosas muy bien. Llevábamos 2-3 años que nos quedábamos a las puertas del ansiado ascenso, pero entre todos, club, afición, equipo y staff lo pudimos conseguir el curso pasado. Fue el mejor momento de nuestras vidas con muchísima diferencia. Fue superbonito, se pudo celebrar en El Sardinero y todos guardamos un recuerdo especial.

¿Cuándo empezasteis a sentir que era posible volver a la élite?

Cuando subimos de Primera RFEF a Segunda. Ese año en LaLiga Hypermotion fue crítico, porque en los cursos anteriores, cuando habíamos conseguido el ascenso, volvíamos a bajar. Una vez mantuvimos la categoría e hicimos un equipo competente para el fútbol profesional, no para salvarse, sino para luchar por objetivos mayores, ahí vi que el club evolucionaba, que se estaba formando una base muy buena para crecer deportivamente. También fue clave la llegada de Manolo Higuera y Sebastián Ceria (presidente y máximo accionista, respectivamente), que han impulsado el club a nivel social, económico y de estabilidad.

"Los chicos de Cantabria ya no venían a jugar al Racing, porque no les compensaba" Íñigo Sainz-Maza — capitán de Real Racing Club

Eres uno de los pocos supervivientes de Primera RFEF. ¿Cómo ha cambiado el Racing estructuralmente desde entonces?

Muchísimo. En Primera RFEF teníamos poquísimos recursos. El objetivo era sobrevivir, ir día a día, partido a partido. No podíamos pensar en mucho más, solo en lo deportivo. Actualmente, hay una estructura completa, más profesional. El club se ha profesionalizado, tenemos más recursos y más estabilidad.

Uno de los cambios es la producción de talento desde La Albericia. El Racing ha sacado recientemente a mucho canterano que despunta en el primer equipo, como Salinas, Pablo Torre, Jeremy… ¿Por qué ha pasado eso ahora?

En Primera RFEF teníamos pocos recursos. Eso también influyó en las categorías inferiores y en la cantera. He llegado a entrenar sin luz, sin agua caliente, sin balones... Estaba todo muy desestructurado, con muy pocos recursos económicos. La cantera llegó a estar en horas bajas. Los chicos de Cantabria ya no venían a jugar al Racing, porque no les compensaba. Esa estabilidad que da el fútbol profesional y tener gente que cree en la cantera hace que salgan jugadores de mucho nivel y que se consolidan en el primer equipo. En los últimos años, ha dado su fruto y hemos disfrutado de canteranos de muchísima calidad que han dejado rédito económico.

Íñigo Sainz-Maza, capitán del Racing de Santander / Real Racing Club

Pese al ascenso, has vivido momentos duros en los últimos años. El tropiezo inesperado en Villarreal, la grave lesión hace dos años… ¿Esos golpes os han hecho crecer?

Necesitábamos un solo punto en dos partidos para entrar al playoff y no lo hicimos. Esos momentos nos hicieron madurar muchísimo, crecer. Fue un golpe durísimo para todos nosotros, porque era el objetivo y lo veíamos cerca. Esos varapalos nos han dado la madurez y el crecimiento que necesitábamos para conseguirlo en años posteriores. El golpe de Villarreal fue el principio de lo que luego hemos conseguido.

¿Cómo viviste esa temporada de la lesión, en la que el equipo parecía carne de Primera, pero se cayó por el camino?

La lesión es lo peor que tiene el fútbol. Fueron momentos complicados, pero que te hacen mejorar, madurar y conocerte mejor. Siempre intenté estar cerca del equipo. Viajé con ellos, traté de ser uno más, estar tranquilo en momentos de incertidumbre y transmitir felicidad y alegría en el vestuario. Ser un apoyo más para los jugadores y el staff. Por suerte, ya lo he superado. Estoy centrado solo en lo deportivo.

"En el Racing he llegado a entrenar sin luz y sin balones" Íñigo Sainz-Maza — capitán del Real Racing Club

José Alberto ha cambiado la historia reciente del Racing. Seguro que ha aportado muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que más destacas de él?

Cómo llegó a Santander y lo bien que nos vino a todos. Estábamos en una situación complicadísima: en descenso en Segunda. Empezamos a ganar, obtener resultados... Sacamos la temporada adelante. Permanecer ese año en el fútbol profesional ha sido clave para crecer como club y como equipo. Es una persona que trabaja muchísimo, vive con pasión este deporte. Esa temporada fue el punto de inflexión para llegar hoy hasta aquí.

Había dudas, pero José Alberto ha trasladado el estilo de juego ofensivo de Segunda a Primera. ¿Qué os dice el míster que confiáis tanto en su idea?

Por nuestras condiciones como equipo y con los jugadores que tenemos en plantilla, es como más daño podemos hacer a los rivales. El míster nos transmite en todo momento que seamos el mismo equipo, valiente y con la misma identidad. De momento, está saliendo bien.

Íñigo Sainz-Maza conduce el balón en un partido en El Sardinero / Real Racing Club

Todavía no has debutado esta temporada en partido oficial y la competencia en el centro del campo es enorme. ¿Cómo se vive eso desde dentro, el no tener tantos minutos como a uno le gustaría?

Estoy bastante tranquilo. Me gustaría poder jugar más minutos y ayudar al equipo, pero estoy entrenando bien y estoy preparado, porque sé que voy a tener la oportunidad en cualquier momento. Cuando la tenga, aprovecharla y estar preparado para participar.

El FC Barcelona llega en un momento increíble, ha cuajado el mejor inicio de su historia y no pierde como local desde hace dos temporadas. ¿El Racing puede dar la sorpresa?

Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos de que es un partido difícil y un estadio muy complicado, contra un rival en un estado de forma espectacular. Nosotros tenemos nuestras armas, nos enfrentamos el año pasado y las sensaciones fueron buenas. Vamos con todo a intentar ganar, intentar rascar algún punto. Mentalizados de que lo vamos a hacer.

"El golpe de Villarreal fue el principio de lo que luego conseguimos" Íñigo Sainz-Maza — capitán del Real Racing Club

Será la primera vez que el Racing juegue en liga contra el Barça en 14 años, pero ya os visteis las caras en Copa hace unos meses. ¿Qué aprendisteis de ese partido?

Es un equipo con mucha pegada, no puedes tener momentos de desconexión, porque te penalizan en cualquier momento. Si somos intensos y estamos concentrados todo el partido, vamos a tener opciones. Nuestro estilo de juego les puede hacer daño. Podemos rascar algún punto.

El Barça tiene grandes futbolistas. ¿Te impresionó alguno?

Todos. En la segunda parte, cuando salieron Pedri, Fermín, Raphinha y Lewandowski desde el banquillo, cambiaron el partido. Ya estábamos cansados, así que nos hicieron mucho daño.

Antes del ascenso, declaraste que si el Racing subía ya podías morir tranquilo. ¿Habrá que ponerse un nuevo objetivo, no?

Fuimos muy felices el año pasado, pero enseguida cambias el chip y te metes otra vez en modo competición, en modo Primera. El objetivo que tenemos todos en el club es claro: mantener la categoría. Este primer año es complicado, vamos a sufrir. Pero estamos mentalizados de que entre todos lo vamos a conseguir.