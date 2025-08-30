Íñigo Pérez: "Lamine me recuerda a Messi en la sensación de impotencia de los rivales"

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado en la previa del partido contra el Barça que el equipo que dirige Hansi Flick es el equipo de la Liga española que más le "gusta observar" para imitarlo y destacó que Lamine Yamal es un jugador que le recuerda al argentino Leo Messi por "la sensación de impotencia" que hace sentir a los rivales.

El Rayo Vallecano recibe al Barcelona henchido de moral tras golear esta semana al Neman Grodno bielorruso y sellar una histórica clasificación europea para la Conference League. "Después de haber conseguido la clasificación siempre hay un momento de explosión por el que hay que dar rienda suelta a estas situaciones pero ahora hay que centrarse en la Liga", dijo Íñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Entregado al Barça

“Es el mismo Barcelona que el del año pasado. Habrá que esperar más partidos para ver si ha cambiado algo pero veo que siguen siendo muy agresivos sin balón y siguen generando muchas ocasiones con él. Mantienen esa pegada y esa presión. Es un equipo joven cuyo entrenador está hecho a la medida para esa plantilla. Es el equipo de la Liga española que más me gusta observar para imitarles. Es un equipo muy completo, tienen mucha energía y me gusta mucho", manifestó.

Uno de los jugadores más determinantes, y a los que tendrá que estar más atento Íñigo Pérez, es Lamine Yamal, "uno de los candidatos a ganar trofeos en esas galas en las que van todos tan guapos", bromeó.

Paralelismo con Messi

"Lamine me recuerda a Messi en la sensación de impotencia de los rivales. En el partido de Montjuic, la temporada pasada, no nos creó tanto peligro al que acostumbra”, destacó el técnico del Rayo, que apuntó que "con la linea alta del Barcelona todos los equipos sufren".

Iñigo Pérez valoró la gran campaña del equipo de Flick. "Para mí el año pasado merecieron jugar la final de Champions. Todos caemos en la trampa del fuera de juego suyo pero ojalá mañana podamos conseguir una victoria”, subrayó.

No desveló sus cartas

El técnico navarro no quiso desvelar el once que pondrá en juego aunque apuntó que "cuando una está tan bien como Jorge de Frutos y Álvaro García van a querer ir a más y aprovechar estos momentos deportivos y de rendimiento".

“El equipo está bien. Los que jugaron en la Conference League , si tienen que repetir mañana (domingo), estarían preparados para ello. No les fatiga la recuperación entre partido y partido. Los viajes es donde tenemos que adaptarnos pero el equipo está plenamente descansado para mañana y no hay excusas si algo no sale bien”, apuntó.

Preocupado por el césped y por la mentalidad

Una de las preocupaciones para el partido, tanto para Íñigo Pérez como para Hansi Flick, es el estado del césped del estadio de Vallecas. “Entiendo los comentarios sobre el césped. Para mí lo imprescindible son los jugadores, el balón y el césped dónde jugar. No sé si es excusa o no pero en todos los sitios, por el calor, el césped está mal en este primer periodo. Es algo que nos fastidia a los dos equipos. Ningún entrenador de la Liga quiere que el césped esté mal pero entiendo el debate”, comentó.

"En este lo que le pasa es que el balón no corre. Creo que le falta un poco de densidad de hierba pero no soy jardinero ni ingeniero”, apuntó Íñigo Pérez, que subrayó que para él, "el aspecto mental es el más importante de todos".

"Yo soy un enamorado de la táctica pero lo mental es lo que prima y más en un contexto como el nuestro. Esta temporada, de añadido, tenemos que jugar otra competición y tenemos que estar mentalmente preparados. Quiero que los jugadores jueguen de la misma forma en Suecia que contra el Barcelona en Vallecas”, confesó.

La Conference League, sólo en Vallecas

Iñigo Pérez aprovechó la conferencia de prensa para dar su punto de vista sobre el sorteo para la fase de grupos de Conference League. El Rayo recibirá en Vallecas al Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia) y visitará al Slovan Bravislava (Eslovaquia), Jabielloniay (Polonia) y al Hacken (Suecia).

“Leo y escucho por ahí que es un sorteo agraciado, pero hasta que no los analice no puedo opinar. Por mucho que sean de otras ligas no podemos obviar que somos el Rayo”, señaló el técnico franjirrojo, que también habló sobre la posibilidad de que finalmente no se pueda jugar en Vallecas la competición europea.

“Hay runrún respecto a que no se pueda jugar en Vallecas la fase de grupos. Si no jugáramos en Vallecas sería algo devastador para el grupo, para mí y para la afición. No quiero anticipar esto", concluyó.