Iñigo Pérez: “Flick convence a los jugadores del Barça para que corran como los del Rayo”

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, se mostró convencido este domingo que su equipo puede ganar al Barça en Montjüic, aunque admitió que para ello, sus jugadores deberán “rozar la perfección” y que el conjunto culé no tenga su mejor actuación. Iñigo Pérez subrayó que sus futbolistas “están muy bien y con mucha ilusión” de medirse ante un gran rival que “no tiene debilidades” y del que destacó el estado de forma de Pedri y Raphinha, además del planteamiento táctico de Hansi Flick.

“Creo que mañana podemos ganar. No son palabras al aire. Si sintiese otra cosa lo diría. Podemos ganar, pero tenemos que ser conscientes de que si no es el campo más complejo, es uno de los que más”, analizó el técnico franjirrojo en la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano previa al último entrenamiento antes del choque ante el Barça de este lunes (21.00 horas). Para lograr los tres puntos, opinó, tendría que coincidir que el Rayo “roce la perfección” y que el Barça “no la roce”, porque “en igualdad de méritos, seguramente su nivel, que es superior a nivel individual y colectivo, se impondría”.

El Rayo buscará la excelencia

“Tenemos que esperar que no hagan su mejor versión, que pasa también por nosotros, y nosotros buscar la excelencia”, reflexionó Iñigo Pérez ante las opciones de su equipo, sexto en la tabla, en puestos europeos, y con récord de partidos invictos en la Liga, con nueve consecutivos.

Además de elogiar el estado de forma de Pedri y Raphinha, valoró la figura de Lamine Yamal: “Me encanta porque, al margen de lo evidente, la imagen, el dinamismo que tiene y como podemos ver los goles y las jugadas que hace, me gusta muchísimo la mezcla que tiene de un chico que sube, con esa ilusión y desparpajo de no pensar cuando acierta o falla, y luego decisiones en el juego supermaduras. Siempre elige bien. Me gusta mucho”.

También alabó el trabajo de Flick, que además de mejorar el talento ofensivo de los jugadores, “es capaz de convencerlos de correr como el Rayo Vallecano”. “Es muy meritorio que alguien convenza a estos jugadores de que el esfuerzo físico te va a dar goles (…). A nivel físico, va a ser, si no el partido más exigente de la Liga, de los más exigentes seguro”.

La clave, la defensa adelantada del Barça

Iñigo Pérez aventuró que para ganar en Montjüic, el Rayo deberá marcar más de un gol y estar acertado en salvar la línea defensiva tan adelantada del Barça para no incurrir en fuera de juego: “Es bastante claro dónde podemos hacerles daños, pero a la vez muy difícil. Intentaremos a ver quién puede con quién”.

El Rayo cuenta con las bajas por lesión del delantero Sergio Camello y del centrocampista Unai López, además del punta Raúl de Tomás, que esta semana empezó a entrenarse en solitario en paralelo al grupo después de más de dos meses sin hacerlo. Ante la ausencia de Camello, Iñigo Pérez adelantó que entra en la convocatoria el punta Etienne Eto’o, del filial.