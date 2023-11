Iñigo Martínez: "Si Xavi debe alzar la voz, lo hace"

El defensa internacional del FC Barcelona atendió a SPORT antes del partido del domingo ante Georgia en Valladolid Su ilusión es mantener el nivel como blaugrana y "sería un orgullo" jugar la Eurocopa, su primer gran torneo como internacional

Iñigo Martínez ha obtenido el premio a la paciencia y perseverancia. Después de un inicio de temporada resistiendo en el banquillo tras recuperarse de una larga lesión, Xavi le dio la oportunidad y la aprovechó hasta el punto de ser titular en cuatro de los últimos cinco partidos, además de ser convocado por Luis de la Fuente por la selección. Su oportunidad con la Roja llegará el domingo en Valladolid ante Georgia y antes de este partido atiende a SPORT.

¿Cómo se siente después de haber esperado tanto tiempo y volver a jugar con asiduidad?

Estoy contento y feliz de empezar de inicio los partidos que llevo, con un buen trabajo. La verdad es que la llamada de la selección siempre viene bien, te hace feliz, estar entre los mejores es uno de los objetivos como jugador. Aprovechar los minutos que juegue.

La Eurocopa del 2024 puede ser su primer gran torneo como internacional, ¿a estas alturas de su carrera le hace una ilusión especial?

Obviamente, cada uno que viene aquí tiene en mente competir estos torneos. Sería un orgullo estar ahí, defender al equipo y saltar a jugar. Es un torneo que apetece siempre. Esperamos hacer un buen papel para darle motivos al seleccionador para que confíe en mí y pueda llevarme.

Había sido siempre titular en sus anteriores equipos, ¿le ha costado tener paciencia para ganarse el sitio en el conjunto de Xavi?

Es cierto que en cada club que estuve, Real Sociedad y Athletic, siempre había sido titular indiscutible y se lleva más fácil. Al llegar a Barcelona sabía al club al que llegaba, el nivel de jugadores que había y que tendría que sudar la gota gorda para entrar de inicio, que ha sido siempre lo que quería. Llevaba tiempo parado, con una lesión que me estaba dando bastante guerra. Me ha costado. Ya puedo decir que el entrenador me está brindando las oportunidades que cualquier jugador desea para seguir compitiendo y ser titular. Me siento a gusto, con las ideas muy claras sobre el terreno de juego. Los compañeros siempre ayudan. El objetivo es mantenerse, que es lo que más cuesta.

El central habló con SPORT de cómo han sido los primeros meses en el FC Barcelona / | Jordi Gil

"Xavi me dio confianza desde el primer minuto"

Xavi insistió mucho en su fichaje, incluso cuando estaba lesionado, ¿esto le debería reforzar mucho moralmente?

Sin la aprobación del entrenador, uno no llega a estos equipos. Desde el primer minuto que hablé con él, siempre me transmitió su confianza, me quiso en el equipo y estoy agradecido. Debo devolverle al míster todo lo que ha hecho por mí en el campo, que es donde importa.

Usted estaba en una zona de 'confort' en el Athletic, ¿no se la jugó mucho fichando por el Barça?

Siempre he sido ambicioso. De vez en cuando viene bien salir de la zona de confort y vivir otras experiencias. A base de insistir y pelear estos años, tengo la oportunidad de jugar la Champions, ganar partidos, verte arriba en la clasificación y pelear por ganar todos los títulos posibles. Esperamos que sea un gran año y lleguen los títulos que tanto he perseguido.

Llega de un club con presión, ¿pero el entorno del Barça no le parece especialmente peculiar?

Es diferente. No tiene nada que ver lo que abarca el Barcelona a nivel mundial. La presión y tener que ganar siempre, las polémicas, los comentarios de la gente... Lo importante es estar unidos porque el grupo es el grupo. No tenemos ninguna duda de que la afición estará ahí, arropando. Todos deseamos grandes partidos, ganar 5-0 pero el rival también juega, puede que no sea tu día y se complica. Sacar estos partidos adelante y mantenerte hasta el final cuenta mucho. Ganar con orgullo como en los últimos partidos es importante.

"Hay que arropar a los jóvenes ante las críticas"

Habla de la importancia de ganar, pero aquí se exige ganar y jugar bien...

Ha habido años que el Barcelona siempre ganaba por goleadas y la gente se ha acostumbrado mucho. Ahora hay mucho jugador joven, una plantilla diferente y siempre cuesta, sobre todo en el inicio. Confiramos en nosotros, en mejorar, hacer autocrítica y siempre pensando en mejorar.

¿Cómo valora las palabras de Xavi señalando que la prensa perjudica al equipo con sus críticas?

Tenemos a muchos jugadores jóvenes, que les toca mucho que aprender y vivir, como Lamine con solo 16 años. No será fácil aislarse del círculo que pueda afectar. Habrá momentos que saldrán, otros que no. Siempre hay que arropar a los jóvenes, son gente joven y con poca experiencia. Nosotros debemos tratar de apaciguar este tipo de cosas y tenerlos bien centrados. Son jugadores que aportan mucho y seguirán aportando.

¿En el mundo de redes sociales y sobre información de hoy en día es posible aislarse?

Al final, por un lado o el otro, siempre llegan las noticias. Hay que saber llevarlas. Siempre habrá rumores, críticas, y siempre he dicho que la unión del grupo es lo que te hace ganar títulos. No estamos en un momento dulce en cuanto a juego, pero no tengo dudas de que le daremos la vuelta y llegarán momentos mejores.

El jugador del FC Barcelona atendió a SPORT antes del encuentro con la selección contra Georgia / | Jordi Gil

"Hay ajustes que debemos mejorar"

¿Es muy difícil entender el sistema de Xavi? Usted parece que es uno de los jugadores que lo comprende mejor y por ello le dio el papel de instrucciones en Anoeta.

No creo que sea tan difícil. Ha habido situaciones en que por errores puntuales nuestros innecesarios, te meten un gol en 20 segundos, como ante el Alavés. Después cuesta dar la vuelta y cada vez cuesta más. El rival juega, sabe lo que hace, y la verdad es que nos complicó. No sabíamos cómo atacarles y en la primera parte sufrimos a la contra. Repito, son ajustes pequeños que debemos mejorar. Sobre todo en la atención. Esperamos darle la vuelta rápido, pero es importante estar juntos, pelear todos por lo mimo y en misma dirección. Es lo que nos hará ganar títulos.

¿Xavi debe ser intocable?

Nadie duda de su nivel de compromiso, de lo buen entrenador que es. Ha sido un grandísimo jugador y cómo entrenador también lo será. El año pasado fue bien y vamos a por más: Este es el objetivo.

Usted lo tuvo en sus inicios como compañero en la selección, ¿es muy distinto el Xavi jugador del Xavi entrenador?

Siempre hay pequeños cambios. De entrenador tienes que cortar muchas cosas, eres el jefe del vestuario y debes saberlo llevar. Xavi siempre ha sido normal, natural y sigue siendo igual. No ha cambiado mucho.

Dicen ahora que es un entrenador blando...

Es como todo, repito, cuando se gana, se habla de otras cosas. Xavi cuando tiene que dar la voz, lo hace. Sin ninguna duda. Es un grandísimo entrenador, nadie lo duda. Hace falta arropar en todo momento y la situación, cambiará. Aquí lo importante es ganar, con buenos y malos partidos. Ya llegarán momentos mejores en el juego.

Íñigo Martínez, sobre Gündogan y Araujo durante una entrevista con SPORT / | Jordi Gil

"Araujo tiene un gran carácter y es muy competitivo"

Con la marcha de Busquets y Alba, ¿son más importantes los llamados capitanes sin brazalete como usted, Gündogan o Lewandowski?

Miro a mi alrededor en la taquilla y veo a jugadores jóvenes, con muy poca experiencia. Nosotros hemos vivido tantos partidos, momentos de dificultad que, entre comillas, estamos obligados a echar una mano, siempre pensando en el grupo. Los veteranos debemos dar un paso adelante Es el objetivo también para que el equipo siga avanzando. Todos remamos en la misma dirección.

¿Las quejas de Gündogan pueden ser también causadas por comportamientos que quizá son normales son habituales hoy en día entre los jóvenes, con los teléfonos móviles, redes sociales...?

Era un momento después del partido, en caliente, habíamos perdido contra el Real Madrid y uno en caliente, dice cosas que no piensa. Siempre que sale así no suele venir bien y aporta poco en este sentido. Todos sabíamos lo que quería decir y ninguno nos sentimos señalado. Al día siguiente lo hablamos, fue un calentón porque que pierdes contra el Madrid y dices cosas que realmente no piensas y no lo quieres decir. Está todo solucionado, hay buen rollo. No hay ningún problema entre nosotros y queremos ganar los partidos.

¿Le sorprende como central el nivel de Araujo?

Sorprender, no. Araujo lleva años muy buenos. Físicamente es superior a muchos y nos aporta muchas cosas. Es un chico con un gran carácter y muy competitivo. Se está viendo su grandísimo nivel y esperamos que sea así en los partidos que quedan.