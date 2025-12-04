Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona

No hay vuelta atrás en un hipotético regreso de Iñigo Martínez al FC Barcelona. Pese a los rumores que habían saltado en las últimas horas sobre un hipotético regreso del vasco en este mercado de invierno, SPORT ha podido contrastar que no hay posibilidades de que la operación pueda ser una realidad.

Para empezar, desde el club se confía en la recuperación de Ronald Araujo. El uruguayo tiene un problema de confianza tras el error cometido frente al Chelsea, pero desde el staff del Barça se está trabajando para que este proceso no se alargue en exceso, pese a que de momento se entrena de forma individual en el gimnasio.

Algunas informaciones apuntaban a que Iñigo Martínez podría salir cedido del Al-Nassr hasta final de temporada, pero nada más lejos de la realidad. El futbolista tomó una decisión firme y se ha adaptado bien a su nuevo club. Del mismo modo, el Barça respetó siempre su determinación y Nico Schlotterbeck, por ejemplo, del Borussia Dortmund, es un objetivo prioritario mirando hacia el futuro.

La etapa de Iñigo Martínez en el Barça fue exitosa, pero llegó a su punto y final. El de Ondarroa se fue con la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España a sus 34 años y consideró que era el momento de dar un giro a carrera en su última etapa como profesional.

Triunfando en Arabia

En el Al-Nassr comparte vestuario con jugadores de la entidad de Cristiano Ronaldo o Joao Félix y está implicado en el proyecto, de la misma manera que lo estuvo en sus dos años en el FC Barcelona. Su equipo está al alza y encabeza la clasificación de la liga saudí antes del parón de este mes de diciembre con un pleno de victorias y con Iñigo de protagonista. Nueve victorias en nueve partidos con Iñigo solo dejando de jugar en diez minutos de uno de los encuentros. Su rendimiento está resultando excelente.

Iñigo Martínez está triunfando en el Al-Nassr / ALGUER TULLEUDA BONIFACIO

El Al-Nassr también está involucrado en competición internacional. El club de Ryadh está disputando la AFC Champions League Two en la que también está mostrando un excelente nivel. El equipo ha ganado los cinco partidos de la fase de grupos.

Iñigo Martínez ha logrado lo más difícil en un cambio tan radical en su carrera como es integrarse al nuevo país y club. El Barça lo tiene asumido, aunque es una baja que está echando mucho de menos y se ha resignado a tener que buscar en otros horizontes, agradeciendo a Iñigo todo lo que dio en el Barça. Con su presencia se ganaron títulos y ayudó al crecimiento de jugadores jóvenes, como es el caso de Pau Cubarsí o del propio Gerard Martín, que ahora juega en su posición.

Centrales de futuro

El Barça, entre otros, se ha fijado en Nico Schlotterbeck, de 26 años, del Borussia Dortmund y que acaba contrato en 2027. Es un central zurdo que cubriría la vacante dejada por Iñigo Martínez, pero ya pensando en la próxima temporada.

Deco descartó prácticamente que el FC Barcelona realice incorporaciones durante el mercado de invierno. El club confía en la actual plantilla y Hansi Flick también, pese al mazazo que supuso quedarse sin un futbolista tan carismático y que dejó una huella tan grande en solo dos temporadas como fue el ex del Athletic Club.