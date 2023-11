Iñigo Martínez salió en defensa de Lamine Yamal

Antonio Blanco increpó al canterano del Barça duranta el encuentro en Montjuïc contra el Deportivo Alavés "¡Eh! ¿A dónde vas con el chaval?", espetó el de central blaugrana durante la pequeña tangana que se montó

El partido entre el Barça y el Deportivo Alavés tuvo a Lamine Yamal como uno de los protagonistas. El canterano del Barça volvió a la titularidad en LaLiga cuatro, tras cuatro partidos de suplente. Firmó un partido en consonancia con el resto del equipo, pero algunas cámaras televisivas captaron imágenes que han dado que hablar.

'DAZN' emitió unas imágenes en las que Lewandowski le recriminaba a Lamine que le asistiese al segundo palo y, tras ello, el joven delantero buscó la mano del polaco y este la 'rechazó'. No obstante, posteriormente, se veía a ambos conversar didácticamente, aunque la polémica ya estaba servida.

En el mismo partido, las cámaras de 'Movistar Plus' captaron otra secuencia en la que Lamine Yamal estuvo involucrado, esta vez con un rival: Antonio Blanco. El centrocampista se encaró al de Rocafonda hasta que Iñigo Martínez apareció en escena.

Iñígo Martinez para Antonio Blanco, jogador do Alavés, em defesa do nosso garoto Lamine Yamal no último jogo:



“Ei, aonde você pensa que vai com o garoto, idi*ta?” pic.twitter.com/o4kYHUJVpA