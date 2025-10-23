"Si a Iñigo Martínez le hubieran ofrecido dos años más de contrato no se habría marchado"

Del clásico se escriben regueros de tinta antes y después. A pesar de lo impredecible de un partido así, que suele marcar, para bien o para mal, la dinámica del Barça y del Real Madrid. Es tal el relato que se genera a su alrededor, que incluso se habla de los jugadores que no estarán. Algunos por baja y otros porque ya no están, como ocurrió el año pasado con Kroos y sucede esta temporada con Iñigo Martínez.

Cómo una pieza puede cambiarlo todo

La salida del central vasco fue un duro golpe para el vestuario y el sistema de Flick, que tenía en el ahora jugador del Al Nassr un fijo para que su línea del fuera del juego funcionase a la perfección. Pero era mucho más que un recurso táctico. Durante la campaña pasada se alzó como el jerarca del triplete. El hombre que puso tiento y respeto en una plantilla muy joven que quedó parcialmente descabezada con su salida.

Apenas unos meses después de su salida, la importancia que tenía en el esquema del Barça ha quedado evidenciada. Cubarsí ha tenido que salir a tientas de su demarcación natural para suplirle. Después regresó a su lugar. Es la prueba del desequilibrio que ha provocado una figura admirada por sus compañeros y por otros futbolistas que, como Julio Salinas, no entendieron (o si, pero les preocupa) su salida.

"Por mucho que Deco intente explicar lo de Iñigo... Llegó a pesar de no saber si podía inscribirse. Jugó siempre a un gran nivel sin quejarse y fue un líder. Merecía quedarse, pero el Barça tenía problemas económicos. Querían vender a un central, ya fuese Christensen o Araújo, pero no pudo. Si le hubieran ofrecido dos años más de contrato, no se habría marchado, aunque entiendo que no se dio por las condiciones actuales del Barça", reflexionó el también exjugador del Athletic.

"Iñigo era un profesor para los chavales del Barça"

Lo hizo en el marco del Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario cuya recaudación se destinará a la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar y en el que participaron exjugadores del Real Madrid y del Barça. Salinas puso el foco en el sistema defensivo azulgrana, que está siendo el gran talón de Aquiles de Flick en el inicio de la temporada, donde las lesiones tampoco han permitido el despegar azulgrana.

"Iñigo era fundamental en este equipo: tiene experiencia, jerarquía, maneja los tiempos, los desplazamientos. Era un profesor para los chavales y su figura se va a notar. Aunque la temporada sea larga, el Barça ha tenido un bache con lesiones. Lewandowski, Raphinha y Lamine no han podido jugar juntos y eso ha pesado. Está claro que sin ellos el Barça pierde mucho daño ofensivo", reflexionó Salinas.

La otra gran clave defensiva del clásico estará en la portería. "El Real Madrid tiene una gran plantilla y, entre ellos, un gran portero. Courtois hace muy bien su trabajo, salva todos los goles posibles. Los metas muchas veces ganan partidos. En un equipo grande como el Real Madrid tienes que tener a los mejores, y él es uno de los grandes del mundo", añadió Alfonso Pérez, quien vistió la camiseta de los dos rivales del clásico.

Sobre Joan García y Szczesny: "Siempre se compara todo"

Desde los dos bandos coinciden en señalar que el Barça sufrió un gran varapalo esta campaña con la lesión de Joan García, justo cuando se había erigido en el gran fichaje azulgrana. Aunque Sergi Barjuan, que en su día se sentó en el mismo banquillo que Flick, pidió no caer en los extremos emocionales que provoca perder a un jugador así. Un modo de encontrar el equilibrio, que es precisamente lo que le ha faltado al conjunto culer en el que inicio de esta temporada.

"Siempre se compara todo. El año pasado cuando llegó Szczesny lo hizo bien y todo el mundo estaba contento con él. Ahora, al lesionarse Joan García, se crean esa incertidumbre y dudas, porque cada portero es diferente. También es cierto que Lamine viene de una lesión, de estar entre algodones. El Madrid tiene un punto más de ritmo y está mejor físicamente. Creo que se ha reservado para el clásico", opinó el exlateral blaugrana, quitando hierro en otro de los duelos que decidirán un encuentro que dejará tocado al que no sea capaz de competir.

