Iñigo Martínez, recibido como estrella en su llegada al Al Nassr

El Al Nassr ha oficializado a lo grande la incorporación de Iñigo Martínez, que ya se encuentra a sus compañeros en la concentración del conjunto saudí en Portugal. El central vasco fue anunciado de forma peculiar: simulando un avión en pleno vuelo, el capitán tomó la palabra para comunicar al resto de la plantilla el fichaje del defensa, provocando aplausos y sonrisas entre sus nuevos compañeros.

En su presentación, Martínez posó con el director deportivo del club saudí, Simão Coutinho. El Al Nassr, en su comunicado sin declaraciones del jugador, detalla que el futbolista llega como agente libre, lo que confirma que el Barça no ingresará cantidad alguna por traspaso tras el acuerdo que ya permitía al jugador rescindir su contrato si recibía una gran oferta de Arabia. El contrato firmado es hasta 2026, es decir, por una temporada garantizada sin especificar si el acuerdo con el jugador finalmente contiene otra temporada opcional.

En Barcelona, la salida del central libera aproximadamente 14 millones de euros de masa salarial, un alivio para el fairplay financiero que, entre otras cosas, permitirá inscribir a los nuevos fichajes de esta temporada. Iñigo, que se había ganado el respeto del vestuario y ejercía de líder junto a los jóvenes, se despidió este viernes de sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con la presencia del presidente Joan Laporta para agradecerle su compromiso en las dos temporadas como azulgrana.

El ondarrutarra, que formó una sólida pareja con Pau Cubarsí el pasado curso, deja al Barça con cuatro centrales naturales en plantilla: Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric Garcia, además de Jules Koundé y Gerard Martín, que también pueden actuar en el eje de la defensa.

Con su fichaje por el Al Nassr, Iñigo Martínez se une a un vestuario plagado de estrellas internacionales como Cristiano Ronado y Joao Félix para dar un giro final a su carrera, afrontando una aventura que lo llevará hasta la Saudi Pro League, donde aportará su experiencia y liderazgo para dar un nuevo salto de calidad a la competición.