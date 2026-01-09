Iñigo Martínez, sobre una posible vuelta: "Es imposible que Laporta suelte tanta pasta"

Todo el barcelonismo echa de menos a Iñigo Martínez. El central vasco se convirtió en el eje de la defensa del primer Barça de Flick que rozó el triplete, pero tras una gran oferta de Arabia terminó marchándose a por su último gran contrato.

El central vivió el mejor año futbolístico de su carrera en Barcelona y se pasó por el primer programa de FanZone en TV3 para analizar la actualidad culé y contestar a la gran pregunta de si existe la posibilidad de que vuelva tras las bajas en defensa: "Pues sinceramente estoy muy a gusto aquí. Claro que os echo de menos. Para mí ha sido el mejor año en mi carrera profesional. Gané y supe realmente lo que era vivir ese sentimiento culé que hay. Y obviamente ahora me toca veros desde lejos. Una pena no poder ir ayer porque justo hoy jugábamos, porque jugaban aquí al lado. Y la final lo mismo; al día siguiente jugamos y más bien me da pena el no estar y no saludarles", explicó el vasco.

Aunque cuando Gerard Romero, el presentador del programa, le preguntó sobre una posible vuelta, él fue contundente y levantó las risas del público: "No, es imposible. Es imposible que Laporta suelte tanta pasta".

Los azulgranas se clasificaron a la final de la Supercopa tras pasar por encima al Athletic Club, precisamente el exclub de Iñigo Martínez: "Vi el encuentro mientras jugábamos a cartas. Fue un buen repaso. Me extrañó, me extrañó mucho porque el Athletic es un equipo que aprieta y es su identidad Estar los 90 minutos aún yendo perdiendo, apretando. Fue aguantar los primeros 15-20 minutos, pero a partir de ahí se vinieron abajo y no supieron ni reaccionar, ni realmente qué hacer, y fue un Barça superior. Incluso se quedaron cortos; yo creo que levantaron la bandera blanca".

Ahora los culés se enfrentarán al Real Madrid en la gran final, un partido clave para la temporada según el central: "Pues es un partido donde yo creo que suele ser vital de cara al segundo tramo de la temporada. Suele ser un golpe duro para el que pierde el partido. El año pasado creo que este partido nos dio un empujón importante. Y, sinceramente, he visto los últimos 20 minutos del Madrid. No los he visto muy finos. Creo que el Barça se encuentra mejor, con mucha más confianza. Y, bueno, esperemos disfrutar, no sufrir tanto y que el Barça se lleve la Supercopa", analizó.

Su posición la había cubierto Gerard Martín en los últimos duelos y sus grandes partidos habían sorprendido al mundo. Gerard Romero le enseñó una foto editada del central con una melena larga e Iñigo solo tuvo palabras bonitas para su excompañero: "Me encanta. Gerard Maldini. Me alegro, me alegro un montón por él porque es un chaval al que nadie le ha regalado nada y ha sabido aprovechar su momento. Y, fíjate, ahora no escapa nadie de quitarle el puesto. Está haciendo una grandísima temporada. Me alegro mucho por él porque, además, es un tío al que le gusta aprender y no pone ninguna mala cara. Me alegro de ver dos centrales tan jóvenes de la cantera".

Para finalizar, el vasco analizó el fichaje de Cancelo por el Barça y confesó que ya sabía algo: "Vivimos en la misma urbanización, estuve con él y me comentó que había la opción. Ya demo