Iñigo Martínez pide "no centrarse en lo que se hable fuera"

El defensa vasco reconoce que " el partido se nos ha complicado al inicio y hemos tenido desajustes pero hemos sabido pelear hasta el final". El ex-jugador del Athletic admite que "hay mucho que mejorar, no podemos conceder tanto" aunque se queda con la idea de que "hay que estar unidos en todo momento"

Su pase en profundidad para Ferran Torres fue el preludio del penalti que originó el 2-1. Nueva titularidad para Iñigo Martínez que sigue a buen nivel.

La posición de Cancelo como lateral izquierdo no modificó las funciones del vasco que reconoció la floja primera parte del Barça que acabó provocando una remontada con sufrimiento: "Sufrido y bien sufrido, el Alavés nos ha puesto el partido complicado desde la primera parte. Su gol ha llegado nuevamente en menos de un minuto, una vez más cometemos el mismo error que contra el Granada o contra la Real Sociedad, lo que pasa es que no entró."

La veteranía de Iñigo se transmite en el campo y fuera de los terrenos de juego con un discurso maduro y lúcido: "Sabíamos que se iban a cerrar atrás y también conocíamos a Samu, es muy potente, fuerte y al espacio hace mucho daño. Ha habido unos desajustes en defensa al inicio donde nos ha creado muchos problemas, de hecho ha tenido un par que por suerte no ha metido, y al final de eso se trata el fútbol. A base de insistir y pelear hemos podido llevar a nuestro terreno el partido en la segunda parte mejorando cosas y esto es un equipo y lo importante es pelear hasta el final"

FC Barcelona - Deportivo Alavés | Javier Ferrándiz

Centrarse en el equipo

El exjugador del Athletic no quiere sobredimensionar las críticas: "El equipo no debe centrarse en lo que se hable fuera. Aquí somos los que somos y hay que estar unidos en todo momento, y a partir de ahí habrá momentos en los que saldrán las cosas y otros en los que no. El equipo ha sacado partidos adelante en momentos muy complicados yendo por detrás en el marcador y con eso hay que quedarse. Obviamente, hay que mejorar muchas cosas y no hay que permitir tanto al rival y menos jugando en casa donde nos tenemos que sentir cómodos y fuertes. Pero bueno aquí todos juegan y lo importante es sacar los partidos adelante, porque cuando acaba el año nadie se acuerda si has hecho buenos o malos partidos".