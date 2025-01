Iñigo Martínez: "Sabemos por dónde se le puede hacer daño al Madrid"

El Barça tiene este domingo la oportunidad de estrenar el palmarés de esta temporada, si logra vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa (20:00 horas). Los blaugranas llegan a este partido después de superar al Athletic Club en la semifinal por 2-0, gracias a los goles de Gavi y Lamine Yamal. En la previa de este encuentro para cerrar la semana, Iñigo Martínez valoró la situación en la que llega el equipo.

"Estamos contentos de estar en otra final, de tener opciones de ganarla, estamos ilusionados y motivados. Puede ser el primer título del año. Creemos que nos puede dar un impulso en las otras competiciones que quedan", expresó Iñigo Martínez en una entrevista concedida a 'Barça One' antes del decisivo partido de este domingo.

Cerró el 2024 con un mal sabor de boca, pero el año ha empezado con buen pie para el interés de los blaugranas, que tratarán de rematar las buenas sensaciones alzando el título al cielo de Yeda. "Había que empezar bien el 2025 y creo que así ha sido, con la portería en ambos partidos a cero, eso nos da ese empujón. Tenemos un gran rival en la final, donde cualquier detalle va a importar. Una final es una final. Todo cambia. Vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, daremos el 100% y el resultado dirá a quién le cae el trofeo", comentó el defensa central.

En este sentido, Iñigo confiesa saber cómo ganar al Real Madrid. No hay que olvidar que en el clásico liguero en el Santiago Bernabéu, los catalanes se impusieron por 0-4. "Sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar y hacer daño. A por ellos, tenemos plena confianza y tenemos plantilla de sobras. Tenemos ganas porque es el primer título y siempre da gusto levantar uno", dijo.

Por último, también se refirió a la delicada situación que han vivido Dani Olmo y Pau Víctor hasta que han recibido la cautelar del CSD para que sus fichas sean inscritas y sigan pudiendo vestir la camiseta blaugrana. "Tener dos jugadores sin inscribir es duro para ellos, pero también para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, había mucho revuelo alrededor. No tengo ninguna duda que más ganas que ellos no tiene nadie", concluyó Martínez en la citada entrevista.