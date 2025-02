Iñigo Martínez, el Jefe vuelve a marcar la línea

Iñigo Martínez ha tardado muy poco tiempo en ponerse en forma después de la lesión muscular sufrida en la Supercopa de España en Arabia. El defensa del Barça completó su segundo partido como titular frente al Rayo Vallecano y fue providencial para mantener la mínima ventaja en el marcador.

El Jefe de la zaga barcelonista es imprescindible para Flick. Reúne las dos características que el técnico quiere de un zaguero: contundencia atrás y la inteligencia para avanzar la línea defensiva y que los rivales caigan en el fuera de juego.

El Rayo Vallecano jugó un muy buen partido en Montjuïc y de no ser por la presencia de Iñigo Martínez en el campo, el resultado podía haber peligrado aún más. Iñigo fue protagonista en la acción del gol al ser sujetado en el interior del área en un penalti claro y supo moverse bien en el área propia para que el colegiado señalara fuera de juego posicional en el tanto de De Frutos que habría significado el empate.

Iñigo Martínez se las sabe todas en el mundo del fútbol a sus 33 años. Es el complemento ideal de Pau Cubarsí para sumar el grado de jerarquía que requiere la defensa. Iñigo manda para defender, pero también para ordenar el juego desde atrás.

Riesgo controlado

Sus pases llevan muchas veces riesgo al ser filtrados en vertical, pero son acciones calculadas. En caso de pérdida, el balón está próximo al área contraria ya sea para buscar a cualquiera de los tres miembros del tridente: Raphinha, Lewandowski o Lamine.

Iñigo Martínez y Cubarsí forman una pareja perfecta en el Barça / Valentí Enrich

Iñigo falló 8 pases de los 51 que intentó, pero sin trascendencia alguna. Tanto el vasco como Cubarsí o Eric Garcia manejan bien la pelota y tienen la orden de intentar romper líneas con balones desde atrás, aunque a veces no tengan éxito. Con Cubarsí pasó lo mismo, 11 de los 89 pases intentados no llegaron a buen puerto, pero ello no dejó al equipo desprotegido. Sabía perfectamente cuando debía intentarlo.

Volviendo a Iñigo Martínez, su buena defensa del área resultó igualmente básica cuando el Rayo Vallecano apretaba más y pudo mantener un buen tono defensivo, pese a solo cometer dos faltas. Su autoridad se nota en el campo en todos los aspectos.

La renovación está al caer

El de Ondarroa disputó frente a los madrileños su partido 30 oficial con el FC Barcelona, por lo que está acariciando su renovación automática por una temporada más, fijada en el caso de disputar el 60 por ciento de los encuentros del equipo con un mínimo de 45 minutos.

Una ampliación de contrato por un año más que el Barça ya tiene contemplada y que podría avanzar en cualquier momento. Toda la documentación está en regla y solo falta realizar el anuncio.

El FC Barcelona, por tanto, seguirá contando con Iñigo Martínez por una temporada más. Una noticia excelente pare Hansi Flick, quien desde un primer momento sabía que disponía de un capitán sin brazalete en la plantilla.

En verano apretó para que fuera uno de los primeros inscritos en medio de los problemas del 'fair play' financiero al notar que el vasco estaba en buena condición, era un líder en el equipo y se volcaba con los jóvenes. Su procedencia de clubs de cantera como la Real Sociedad o el Athletic Club se nota en su trato con los futbolistas de La Masia.