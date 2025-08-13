Iñigo Martínez: "Si hubiera tenido más de un año de contrato me lo hubiera pensado"

Iñigo Martínez ha concedido una entrevista a Onda Vasca en la que se ha abierto en canal sobre su salida del Barça. El jugador del Al-Nassr ha explicado cómo le llegó la propuesta y por qué tomó la decisión de irse del Barça. Estas son algunas de las frases más destacadas:

La sorpresa de la afición del Barça

"A ver, a muchos les pilló de sopetón. Y aparte de que a la afición le entré bien, generé esa ilusión y al final marcharme les pillo de sopetón pero son cosas del fútbol y hoy en día estamos acostumbrados a cambios de un día para otro".

La decisión

"A nivel económico no se puede comparar hoy en día esa liga con ninguna de las otras. Viendo mi trayectoria y lo que había conseguido, era el momento de dar el paso. El recorrido de un jugador es corto: tengo 34 años y estos trenes pasan una vez si es que pasan y es complicado decir que no".

Cómo se lo dijo a Flick

"Hablé con Flick a la vuelta de la gira porque tampoco quería… bastante teníamos con tal y como iba la gira. La gente iba algo alborotado y no quería más cosas. Y a la vuelta a Barcelona fui sincero con él, porque sabía que me iba a entender perfectamente, porque me queda un año de contrato y son 34 años... que ¡joder! Pasan pocas veces estas opciones y es complicado decir no. Le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente desde el minuto dos.. Fue una charla agradable y me dio mucha pena porque había un aprecio mutuo. Fue triste a la vez. No es que fuera tenso, sino de mucha emoción y ves que se acaba el momento de estar juntos y no me iba a tener en el grupo. Sabía lo importante que era para él".

Su contrato con el Barça

"Pues seguramente sí que hubiera pensado en seguir si hubiera tenido más años con el Barça. Porque mi salario era importante, no es que fuera un sueldo bajo y estábamos a gusto. Quieras que no venir a este país... cuesta tomar esta decisión; no solo arrastrar a mi mujer, sino también a mis hijos, todo cambia. Igual me lo hubiera pensado más, sí".

La propuesta económica

"En el momento que ves la propuesta ni te lo crees: nadie está preparado para eso. Yo había sido un peón en el futbol. Hay que estar para saber lo que es una oferta así".

La despedida en el vestuario

"Fue una despedida muy emotiva. Mantuve la compostura porque me conozco, porque me agarro y me hago fuerte pero por dentro estaba afectado y les veía a ellos también afectados. He tenido una salida excepcional, siempre me han arropado. No fue sencillo al principio por las lesiones cuando llegué pero en el siguiente año remonté con creces. En poco tiempo gané mucho cariño. No es la cantidad de tiempo sino la calidad".

La única espina

"La única espina que me llevo es no poder conocer el nuevo campo: me apetecía estar en el nuevo Camp Nou y verlo".

El no de Nico Williams al Barça

"Todo el verano con Nico Williams estuvimos erre que erre y al final és se queda. Me alegré por él si era decisión que quería tomar. Nico es jugadorazo y nos hubiera encantado tenerlo en Barcelona. Es un tío espectacular. Me alegro que se quede y vaya bien. Ojalá vuelva a ser Nico de siempre".