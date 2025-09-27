Iñigo Martínez: "Con Flick disfruté y sufrí al mismo tiempo"

Iñigo Martínez sigue feliz en su nueva aventura en Arabia Saudí. Desde que abandonara la disciplina del Barça de forma abrupta este verano, el central no para de confesar lo bien que se siente en el Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su pasado culé sigue presente en todas sus entrevistas. Desde Yeda no olvida los títulos ganados bajo la dirección de Hansi Flick.

En su última entrevista concedida a Marca, Iñigo volvió a justificar los motivos que le llevaron a pedir su salida del Barça para emprender el camino del fútbol árabe y sus contratos millonarios. "Estaba en pretemporada, me llegó la oferta y me di cuenta que ahí tienes que parar, valorar, mueves a una familia entera. Te vas de un sitio donde a priori ibas a seguir siendo titular, pero uno tiene que valorar todo y quieras o no la edad, es la edad. El ritmo no para, cada vez va a más y dar el 50% no sirve porque siempre tiene que ser el máximo. La exigencia es máxima y vas al límite. Mucho tiempo fuera, mucho viaje y creo que era el momento de dar un paso al lado. Era el momento de venir. Había llegado a los corazones de muchos, afición, club, jugadores, había ganado mucho. Era el momento de dejar el espacio a otros y yo seguir con mi fútbol, con mis ideas y disfrutando de otro país que me lo está dando todo".

El central confiesa que su última temporada en el Barça con Flick fue muy especial. "Fue una temporada para disfrutar y sufrir al mismo tiempo al mantener la línea tan alta, perfecta y exacta. Era una de las cosas que Flick obligó. Era y es su estilo de juego, la manera que quería que se jugara. Lo pulimos al máximo. Fue un año en el que disfruté al máximo, aprendí un montón. No sabía lo que era ganar títulos, ya que solo pude ganar la Supercopa con el Athletic, y de repente llegan finales y poder ganarlas y disfrutarlas... se me ponen los pelos de punta".

Iñigo también desvela que los éxitos finales llegaron tras el sufrimiento por la lesión en la fascia que a punto estuvo de retirarlo del fútbol. "Cuando llego al Barcelona, lo hago con una lesión en la fascia, con la que estuve parado 5-6 meses. Cada mañana era un infierno. Nunca lo había pasado tan mal y en algunos momentos me planteé dar un paso y dejarlo. Había días que no podía ni caminar. Tuve suerte de conseguir ese contrato con el Barça, ir a los mejores médicos, probar diferentes tratamientos y uno de ellos me ayudó muchísimo. Fue alucinante, me salvó".

Superiores al Real Madrid de Ancelotti

A la hora de hacer balance a su paso por el Barça, la comparativa con el Real Madrid casi es pregunta de obligado cumplimiento. "Lo tengo claro. Fueron partidos en los que te veías superior o el rival se veía desbordado en ciertos momentos. Esa sensación no la tuve hace dos años. Veía a un Real Madrid que nos hacía frente y que sabían que iba a tener la suya y nos iban a crear problemas. La temporada pasada no fue así. Sabíamos que el Real Madrid siempre tiene una o dos claras por partido, pero sabíamos que nosotros íbamos a tener muchas más que ellos. Tácticamente éramos superiores, con balón, también. Generábamos muchísimo".

Ni tan siquiera la recordada final de Copa, con el gol de Koundé, estuvo exenta de esa superioridad desde dentro y fuera del terreno de juego. Iñigo Martínez no albergaba dudas sobre la victoria final del Barça. "Nos remontaron, pero nunca tuve la sensación de que este partido se nos iba a escapar. No tuve la sensación de, olvídate porque al Real Madrid ya no le gana nadie y menos en una final. Mira que es raro jugar contra el Real Madrid y no sentir eso de contra estos no se puede. No fue así. Nuestra dinámica era muy buena, les habíamos ganado en Liga, la Supercopa que fueron golpes grandes y eso pesa. Cuando te encuentras otra vez a un equipos al que le has ganado así, inconscientemente tienes miedo. Este año estoy viendo muy bien al Real Madrid, con muchos cambios y con ese gran entrenador como es Xabi Alonso, con el que pude compartir partidos. No tengo ninguna duda de que ahora será mucho más complicado.

Polémico Balón de Oro

Durante la entrevista, el exjugador del Barça no elude las polémicas generadas a raíz de la concesión de los últimos Balón de Oro. "Estuve pendiente porque tengo mucho aprecio a Lamine, mucho aprecio a Rafa (Raphinha). La opción estaba entre Lamine y Dembélé, pero siendo sincero tenía claro que se lo iba a llevar Dembélé. Había ganado la Champions y eso pesa mucho. Sabía que tenía más opciones Dembélé, pero ahí está, 18 años y queda segundo de un Balón de Oro... ¿quién puede decir algo así? Le quedan muchos años por delante. Espero que siga disfrutando del fútbol porque es un chaval excepcional, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El próximo año estará ahí.

En la entrevista se le recuerda que hace poco más de un año tampoco acertó con sus pronósticos en la gala del Balón de Oro. "Esperaba que ganara Vinicius, como otros muchos. Para mí, el mejor había sido Vinicius y al final las votaciones son lo que son... justas o injustas, que cada uno valore y opine. El año pasado era para Vinicius y este para Dembelé. Quería que ganara Lamine, pero...".