Iñigo Martínez explica sus primeras sensaciones como jugador del Barça

Para el defensa central azulgrana asume "como una responsabilidad" portar su nuevo escudo consciente de que ahora tendrá "más presión" Confía en que con su experiencia en la Real Sociedad y el Athletic aportará "experiencia y carácter competitivo"

El FC Barcelona ha publicado a través de sus medios oficiales una entrevista con Iñigo Martínez, uno de sus flamantes fichajes de cara a la temporada 2023/24. El defensa procedente del Athletic Club realizó estas declaraciones antes de viajar a Estados Unidos en donde se encuentra desde el miércoles el equipo de Xavi Hernández para llevar a cabo la gira de pretemporada.

El internacional vasco vive en el Barça su primera experiencia como futbolista en un equipo fuera del País Vasco y llega al conjunto blaugrana con la ambición de conquistar títulos y asumir nuevos retos. "He estado mucho tiempo en mi territorio, en mi zona de confort", reconoce Iñigo Martínez. "Al final llega un punto en que uno necesita un cambio de aires y desde que tuve la llamada del Barça lo vi con buenos ojos. La confianza que depositaron en mí desde la primera llamada me ayudó a dar el paso, que cuesta porque en casa uno se siente muy valorado y muy querido. Pero la verdad es que llego feliz, contento y con ganas de conocer a gente nueva, otra ciudad, otro estilo de vida. Tengo mucha ilusión de que empiece mi nueva etapa".

En el Barça, más presión

Aunque ha jugado en un 'grande' con mucha historia, como es el Athletic Club de Bilbao, el ahora defensa barcelonista reconoce que la exigencia en el conjunto catalán será mayor pues las aspiraciones deportivas, a día de hoy, son más altas. "De presión, obviamente, siempre habrá más. Pero cualquier jugador que lleve tiempo en el fútbol se adapta y sabe llevarlo. Vengo de un grandísimo club, el Athletic, que lo aprecio y le tengo un cariño especial. Es el club que he sido desde pequeño, y seré. Ante todo, quiero dar mis agradecimientos al Athletic por todo lo que me ha dado y todo lo que ha hecho por mí. Ahora aterrizo en otro grandísimo club, que aspira a todo, donde puedo crecer más aún. Llegar al Barça es un privilegio que no todos pueden experimentar y espero aprovechar al máximo esta oportunidad.

Asume su llegada al Barça y portar su escudo como una "responsabilidad. Dejártelo todo por este escudo. Compañerismo. Todo lo que conlleva este escudo, todo lo que ha conseguido durante estos años, es una motivación extra que a uno le gusta afrontar este tipo de situaciones, vivir estas experiencias. No tengo ninguna duda que nos irá bien. Hay plena confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico. Repito, estoy contento y con muchas ganas e ilusión que empiece a rodar el balón ya vestido de azulgrana".

Iñigo luchará por la titularidad

En la Real Sociedad y en el Athletic Iñigo Martínez siempre fue titular. En el Barça llega para luchar por una plaza en el once con Araujo, Christensen, Koundé y Eric Garcia. "En cualquier equipo venimos para pelear nuestro puesto, puesto que todos queremos jugar. Ahora, sin duda que habrá momentos que tocará estar fuera, pero el Barça es un equipo y lo que interesa es ganar porque viene bien para el colectivo y ante todo se tiene que mostrar compañerismo".

Sabe que compite con "grandísimos centrales que se ha visto que se congenian bien. Han trabajado bien en todos los aspectos" y él puede aportar "experiencia y el carácter competitivo que tengo. Puedo contagiar de muchas cosas al equipo que le puede venir bien. Vengo a ayudar", subraya.

El defensa central espera poder hablar más a fondo con su nuevo entrenador Xavi Hernández en los próximos días, y cuando pueda integrarse plenamente en los entrenamientos del equipo acelerar en su puesta a punto. "Estoy entrenado al margen por mi recuperación, pero a lo largo de estos días iremos hablando más y mejor", explica Martínez.