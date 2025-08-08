Suscripción

Iñigo Martínez, en exclusiva para Sport: "Al Barça le deseo lo mejor"

El central se despide de Barcelona atendiendo en exclusiva a Sport

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Maria Tikas

Maria Tikas

Iñigo Martínez atendió a SPORT en exclusiva en la terminal privada del aeropuerto de Barcelona antes de coger su avión rumbo a Arabia tras dos años en el Barça.

"Han sido unos días muy ajetreados pero bonitos. La despedida con mis compañeros ha sido muy bonita y les deseo lo mejor", dijo el central vasco, que comió con Olmo, Eric, Pedri, Ferran y Oriol Romeu en La Bonaigua y que se despidió de la plantilla esta mañana en la Ciudad Deportiva.

También quiso mandar, a través de este medio, un mensaje a la afición: "Solo puedo agradecerles por estos dos años que han sido maravillosos".

