Iñigo Martínez, directo al clásico

La presencia de Iñigo Martínez es totalmente imprescindible en el clásico de este domingo ante el Real Madrid. El defensa vasco fue sustituido en el minuto 76 frente al Inter de Milán para no exponer en exceso su físico, además de tener en cuenta que había visto una tarjeta amarilla.

El desgaste de Iñigo Martínez había sido brutal, anticipándose a los delanteros del Inter, siendo agresivo y realizando las coberturas a Gerard Martín. Incluso, en ocasiones cruzó el campo de lado a lado para cubrir huecos por la derecha. Su despliegue fue total.

Hansi Flick se percató de que el jugador de Ondarroa se estaba sobrecargando y, como es normal habitual, lo sustituyó para ganar aire fresco atrás con la presencia de Ronald Araujo. Un cambio que a la postre fue contraproducente ya que el uruguayo estuvo muy desafortunado.

El Barça vuelve este jueves a los entrenamientos y todo apunta a que Iñigo Martínez podrá ejercitarse junto a sus compañeros para estar a disposición del técnico alemán en el duelo de la máxima en Montjuïc.

Pareja intocable

Flick quiere mantener a su pareja de centrales formada por Cubarsí e Iñigo Martínez que le está dando mucha solvencia durante toda la temporada. La lesión de Koundé complica la vida en el lateral derecho con el peligro que significa tener que jugársela contra Vinicius, aunque Eric Garcia demostró ser solvente en esta posición, pese a acabar también muy cansando.

Cubarsí en la acción en la que el árbitro señaló penalti sobre Lautaro Martínez / Associated Press/LaPresse / LAP

El agotamiento es general en toda la plantilla. La maratón de partidos de las últimas semanas está quemando mucho a todos los jugadores tanto en el plano físico como en el mental. No es fácil gestionar un grado de estrés tan grande en las piernas y en la cabeza.

Iñigo Martínez, con su experiencia, sabe gestionar bien sus esfuerzos y ahora entiende que debe exprimirse al máximo en los cuatro partidos de Liga que faltan para terminar la Liga y la temporada: Madrid, Espanyol, Villarreal y Athletic Club.

Pendientes de Balde

El problema por el flanco izquierdo puede llegar en caso de que Balde no se recupere. Gerard Martín fue otro de los que se vació en San Siro y también jugó el partido ante el Valladolid. El ex del Cornellà no ha rotado y Flick está muy pendiente de la evolución de Balde. En los próximos entrenos comprobará si hay opciones de que esté recuperado o deba descartarle.

Alejandro Balde contra el Girona en La Liga / Valentí Enrich / SPO

En cualquier caso, Flick no hará experimentos y si Balde no está para jugar y Gerard Martín se ha recuperado bien del esfuerzo, el lateral izquierdo será para Gerard.

Ahora ya no hay que dosificar fuerzas para otra competición que no sea la Liga y el objetivo es sumar las victorias necesarias para alzarse con el título.