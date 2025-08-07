Iñigo Martínez ya se ha despedido de sus compañeros

Ni un día tranquilo en el Barça. Cuando todo el mundo estaba pendiente de Marc-André Ter Stegen y la pérdida de la capitanía por parte del alemán, resulta que Iñigo Martínez, uno de los jugadores más destacados durante la pasada temporada, deja la entidad azulgrana. El central de Ondarroa, de 34 años, se ha despedido ya de sus compañeros, no ha entrenado esta tarde con permiso del club y se irá al Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y en el que podría recalar también, como CEO, Rafa Yuste, actual vicepresidente deportivo del FC Barcelona.

Iñigo Martínez ya despertó el interés del Al Nassr la pasada temporada y no ha querido dejar pasar esta segunda oportunidad. Hace semanas que recibió una nueva propuesta del club de Arabia Saudí que no le acabó de gustar, pero entró ya en negociaciones, conocidas por el Barça, con el que será su nuevo equipo. Probablemente por ello, no participó en los últimos partidos de la gira asiática.

De regreso a Barcelona, todo se ha acelerado y el jugador ha comunicado al Barça su intención de marchar. Le ofrecen dos años de contrato, uno más uno, y un importante sueldo, una oportunidad que no quiere dejar pasar. Los dos clubes están negociando las condiciones del traspaso. Parece que el jugador se irá con la carta de libertad, aunque el club catalán podrá ingresar algún dinero en función del rendimiento del defensa en su nuevo club.

Según fuentes del club azulgrana, en la última renovación de Iñigo Martínez ya se estableció el compromiso de dejar marchar al jugador si volvía a recibir una oferta que le gustase de Arabia Saudí, algo que ha sucedido en las últimas semanas. El Barça, según las mismas fuentes, no ha hecho más que cumplir con su palabra.

La marcha de Iñigo Martínez, aunque sea gratis, ayuda al Barça con las inscripciones, pues liberará catorce millones de euros en la masa salarial de la entidad, el sueldo que tenía el jugador vasco.