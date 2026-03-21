Iñigo Martínez se cubre de oro lejos del Barça: tres partidos más y 15 millones al bolsillo

Iñigo Martínez siempre aseguró en su despedida que le costó un sacrificio personal enorme poner el punto y final a su etapa en el Barça para emprender su último tren profesional en el fútbol de Arabia Saudita. Una aventura personal y familiar en toda regla.

Castigado por las lesiones y sometido a una enorme presión como auténtico líder de la defensa de Flick en su primera temporada, Iñigo decidió que lo más conveniente era cortar su contrato con el Barça y pactar con el club un adiós anticipado para rebajar tensiones y probar fortuna en la emergente y millonaria liga saudita. Y así ha sido.

Iñigo también lo ha bordado en el Al Nassr. El central exazulgrana no solo se ha ganado una plaza indiscutible en el equipo sino que también ya ejerce de referencia dentro y fuera del terreno de juego. El sacrificio personal, sin duda, ha sido enorme, pero también es cierto que la recompensa material en buena medida se lo merece.

Balance espectacular

La primera temporada de Iñigo Martínez entra en la recta final. Apenas si faltan ocho encuentros para echar el cierre y el central está en disposición de lograr su primer gran objetivo individual. Si Iñigo disputa tres encuentros más antes del final de temporada se habrá asegurado la renovación automática por una campaña adicional.

Todo un reconocimiento. Pero el premio va acompañado de un incentivo espectacular: si Iñigo Martínez afronta la segunda temporada en las filas del Al Nassr automáticamente se asegurará un ingreso de 15 millones de dólares.

Cifras espectaculares para una carrera ejemplar a las puertas de cumplir los 35 años de edad.

Contratiempo físico

Iñigo Martínez se encuentra estos días en Madrid recuperándose de unos problemas musculares en los isquiotibiales. Aprovechando el parón de competición con motivo de los diferentes compromisos de las selecciones, el técnico del Al Nassr, Jorge Jesus, ha concedido seis días de fiesta a la plantilla.

Un periodo para recuperarse y esperar que el conflicto bélico que azota a Irán y que repercute de forma directa también en Arabia Saudita rebaje tensiones y permita retomar todas las actividades con cierta normalidad.