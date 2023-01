Íñigo Martínez, más cerca de fichar por el Barça

El entorno del jugador desliza que aún no ha habido oferta formal del Athletic para renovar En el club blaugrana lo ven encarrilado a pesar de las otras ofertas que tiene encima de la mesa

Íñigo Martínez apunta ya a uno de los primeros fichajes del Barça para el próximo proyecto deportivo. El club blaugrana lleva meses hablando con su entorno y en verano ya intentó firmarle a través de un pequeño traspaso hacia el Athletic, que no fue aceptado. El central llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y ante la aparente inacción del club vasco, que podría darlo ya por perdido desde hace semanas y no ha puesto aún todo el empeño para intentar convencerle de que se quede.

El entorno de Íñigo Martínez no suelta prenda, pero sí desliza que no ha habido oferta formal del Athletic para renovarle. De hecho, el club vasco mantiene un hermetismo total en su área deportiva y solo el director deportivo del equipo, Mikel González, reconoció hace poco más de un mes que "Íñigo y su entorno saben que el Athletic quiere contar con él para el futuro". A partir de ahí las negociaciones finales no se habrían producido mientras que el central sí dispone ya de propuestas concretas, entre ellas, las del Barça, la única que le atrae.

Para el club blaugrana el fichaje de Íñigo Martínez es muy atractivo. Conoce perfectamente LaLiga, tiene un perfil zurdo que falta en la posición de central del Barça y, además, la salida de Gerard Piqué le abre de par en par las puertas del Camp Nou al defensa del Athletic. En el área deportiva barcelonista existe el convencimiento de que la operación se llevará a cabo con la salvedad del famoso límite salarial que será complicado cumplir este verano. Íñigo Martínez es una auténtica oportunidad de mercado y el futbolista está agradecido por el interés mostrado por el club blaugrana en los últimos años. Sería la tercera intentona para firmarle y parece que dentro de seis meses será la buena.