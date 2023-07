Iñigo Martínez: "Cada vez que venía al Camp Nou, sufría"

El defensa central del Barça rememora sus experiencias como futbolista rival del que ahora es su equipo Iñigo confiesa que al margen de sus ídolos rojiblancos, uno de sus referentes ha sido Sergio Busquets

Iñigo Martínez concedió una extensa entrevista a los medios oficiales del FC Barcelona antes de partir junto a sus compañeros y a las órdenes de Xavi Hernández a la Gira por los Estados Unidos para seguir con la pretemporada 2023/24.

En la conversación con los compañeros del equipo de prensa del Barça, Iñigo explicó qué significa para él llegar a un club como el blaugrana tras su paso por dos clubes históricos como son la Real Sociedad o el Athletic Club, pero también de sus experiencias contra el que ahora es su equipo y algunos jugadores clave que han marcado su carrera profesional.

Sufrir en el Camp Nou

Iñigo Martínez admite que del Barça siempre le sorprendió "la manera de jugar. Es un hecho que el Barça tiene muy definido y cada vez que venía al Camp Nou sufría y los partidos se me hacían eternos; y yo que soy defensa te lo puedo garantizar. La verdad que da gusto ver jugar al Barça. No solo porque ahora haya fichado, sino aun siendo rival, da gusto como juegan, como disfrutan jugando. De eso se trata en el fútbol: disfrutar mientras juegas.

El defensa central vasco explica que, en buena medida, está acostumbrado a jugar de una manera similar en el Athletic Club y le gusta este estilo. "Sí, llevo ya unos años jugando así. En la anterior temporada (a las órdenes de Ernesto Valverde) creo que fuimos, después del Barça, el equipo que defendía con la línea más adelante. Creo que no voy a tener ningún problema, puesto que ya vengo con la idea aprendida".

Sergio Busquets, uno de sus referentes

Iñigo comenta que en su etapa de formación y crecimiento se fijaba siempre en los jugadores del Athletic, "que era el club que mamaba" y que en el caso de los futbolistas del Barça, "en los últimos años he tenido un referente que ha sido compañero mío en la selección, Sergio Busquets. Representa en todas las facetas lo que es el Barça", resume Martínez.

En cuanto a la faceta personal, el defensa internacional vasco se define como "una persona normal y corriente. Sin muchos lujos. Me gusta estar con mi familia y con mi gente cercana". Su forma de celebrar los goles arrancó unos dos años atrás, "a raíz de hacer un poco de bobadas en casa con las niñas y de hacerlas reír. Era un poco vacile y de risas. Además, era una celebración que no hacía nadie y que podía quedar bien. Quería que desde la grada ellas, aunque sean pequeñas, vieran y sintieran a su padre haciendo esa celebración; pensé que les gustaría. Se ha quedado allí y cada vez que marco, que no suele ser habitual, lo hago con mucha ilusión y me gusta porque va para ellas, que es lo mejor que tengo en el mundo.

Un amante de los tatuajes

Iñigo Martínez tiene varios tatuajes en los brazos y explicó cómo empezó y el significado de varios de ellos. "Tengo muchos. Empecé con uno y he terminado con muchos en los brazos, que son de estilo maorí. También tengo tatuada mi clásica celebración; de este hace poco. También tengo algunos que hacen referencia a mis hijas, a mi abuela, que siempre la tengo presente. En la espalda también tengo el nombre de mi hermana, que tanto la quiero. Y unos cuantos más, que casi ni me acuerdo.

Todavía no ha tenido tiempo para descubrir su nueva ciudad, aunque espera que en los próximos años podrá disfrutar de Barcelona tanto como de jugar en el Barça. DE momento, cierra la entrevista enviando este mensaje a los aficionados: "El equipo va a dar el 200%. Se espera un año ilusionante con una plantilla joven y con mucha ambición. Queremos seguir con la misma tónica del año pasado, que el equipo estuvo muy bien. Es un proyecto que muestra ambición y, poco a poco, queremos sumar más victorias y más títulos.