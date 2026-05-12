Iñigo Martínez 'bendice' el post más viral de Lamine Yamal: Camiseta antimadridista y bandera de Palestina

La rúa de celebración del FC Barcelona sigue dejando imágenes para la posteridad, y la última ha venido de la mano del 'niño maravilla' del barcelonismo. Lamine Yamal ha compartido en Instagram un resumen de la fiesta desde dentro del autobús, y no ha dejado a nadie indiferente. Tanto es así que hasta los antiguos pesos pesados del vestuario, como Iñigo Martínez, han caído rendidos al post con un 'like' que ya es viral.

"Thank God I’m not a madridista"

Sin duda, la imagen que ha roto internet es la que abre el carrusel. Lamine no ha tenido reparos en lucir una camiseta con un mensaje directo al corazón del madridismo: "Thank God I’m not a madridista" (Gracias a Dios que no soy madridista). Un gesto de puro ADN culé que ha desatado la locura entre la afición y que Iñigo Martínez ha 'aprobado' con su interacción.

Reivindicación y estilo: La bandera de Palestina

Pero no todo ha sido 'troleo'. En la segunda imagen del post, se ve a un Lamine Yamal comprometido, ondeando con fuerza la bandera de Palestina desde lo alto del autobús de los campeones. Un gesto con carga simbólica que demuestra que, a pesar de su juventud, el extremo tiene muy presente la actualidad internacional.

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina / VALENTÍ ENRICH

Gafas, cadenas y el beso de Pedri

El resto del carrusel es un festival de 'buen rollo' y estética urbana. Lamine aparece con gafas de sol y cadenas, derrochando un 'flow' que ya es marca de la casa. También hay espacio para la piña que es este equipo: fotos con Gavi, Raphinha (posando con la Supercopa) y el resto de la plantilla rodeados por una marea de gente en las calles de Barcelona.

El punto más tierno y divertido lo pone un vídeo de Pedri. El canario aparece jugando con un muñeco de Lamine Yamal, al que termina dándole un beso ante la cámara. Una relación fraternal que enternece al barcelonismo.

Con este post, Lamine Yamal no solo celebra un título, sino que se confirma como el auténtico rey del contenido en el vestuario azulgrana. Iñigo Martínez, pieza importante en el esquema de Flick durante la temporada pasada, y el resto de la plantilla lo saben: con Lamine, la fiesta (y el troleo) nunca termina.