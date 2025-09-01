Iñigo Martínez: "En el Barça a la mínima tienes un tiro en la nuca"

Iñigo Martínez ha concedido una entrevista a 'Jijantes' en la que ha analizado la actualidad del Barça y ha explicado algunos detalles de su salida. El central ha reconocido que Flick no se podía creer su decisión cuando le contó sus intenciones. "Fíjate que esto no lo había contado, pero la charla con Hansi fue en una de las puertas de salida de emergencia, por donde accedes al baño y las azafatas te preparan un café.... y fue de golpe, estábamos de pie y hablamos de la situación", empezó diciendo.

"El míster se quedó en shock, no se lo esperaba. Estaba el traductor también y entre los tres les comenté que no estaba todo hecho, pero que veía irrechazable la oferta y que necesitaba tomar ese camino a pesar de lo bien que estaba en Barcelona. Fue difícil tomar la decisión en unos días. Estuve sin poder pegar ojo en Japón y Corea. Cuesta salir de un club así donde siempre me he sentido querido. Cuando uno esta tan bien cuesta tomar la decisión. Le agradezco al club las facilidades cuando yo ya había tomado la decisión".

Para Iñigo era el momento ideal para dejar el club: "Yo entiendo a todos los que pueden ser críticos, pero hay que ponerse en mi situación: en la edad que tengo y después de una temporada que me permitía salir por la puerta grande. Era el momento de apartarme, salir y vivir otras experiencias que me apetecían".

El defensa reconoció que, si hubiera tenido una propuesta del Barça de más años, le habría dado más vueltas a la decisión. "Es complicado contestarte a esto. Pero sí que, al verme con 34 años terminando con 35 sin tener nada asegurado en el Barça..., pues claro si te viene una oferta de dos años es difícil decirle que no. Yo sabía que para tener otro año más con el Barça tenía que estar al mismo nivel y no era fácil: las lesiones tienen que ayudarte y el año pasado fue el mejor de mi carrera después de 15 años de carrera. Sabía que iba a ser complicado repetir".

Su relación con los jóvenes y la madurez de Cubarsí

"A pesar de ser un vestuario tan joven, me sentía uno más y me encantaba llegar ahí todos los dias. Si ganábamos, yo llevaba los croissants y son detalles que aportan en un vestuario muy joven con poca experiencia. Uno intenta ayudarles y arroparles pero muchas veces te ayuda estar con gente joven", destacó sobre la juventud del vestuario.

Además elogió la madurez de Cubarsí: "Nada, imposible, que yo jugara al nivel de Pau con 17 años. Te juro que a esa edad no tenía su mentalidad. Pau tiene esa cosa que pocos tienen. ¿Si me estará echando de menos? Es mutuo: la despedida fue muy complicada: lo pasé mal: de los tres clubes en los que había estado, es donde me ha costado más despedirme de los jugadores. Verles esas caras es con lo que me voy a quedar".

El truco del fuera de juego y las noches sin dormir

Iñigo también se explayó a la hora de explicar cómo entrenaban la línea del fuera de juego y reconoció que muchas veces no podía dormir después de los partidos por la tensión. "Tampoco han sido muchas horas de trabajo en ese sentido, es más bien pillar lo que te pide el mister. Pero es verdad que, después de los partidos, ni dormía: entre el café que me tomaba para entrar enchufado y el estrés de estar pendiente del rival y de la línea.... me pegaba la noche sin dormir. Es un sistema donde tienes que estar muy fino".

El defensa reconoce que al final de temporada los rivales ya empezaba a pillar el truco. "Al final de la temporada pasada ya lo sufrimos, nos tenían cogido más la medida, pero si lo haces bien, te da más de lo que te resta. La línea de atrás tiene que hablar mucho y a mí me salía de dentro. Los otros defensas tampoco eran muy de hablar, pero creo que Pau irá cogiendo galones. Es que es una barbaridad, es candidato a ser de los mejores centrales, pero hay más gente: Ronald tiene carácter suficiente, Andreas es un grandísimo jugador, está Eric. Plena confianza en la defensa".

El empate ante el Rayo y los egos

El empate ante el Rayo del Barça ha provocado las primeras críticas de la temporada. También unas palabras de Flick que han generado muchas lecturas: "Los egos matan los éxitos", señaló el alemán. Iñigo considera que lo que ocurrió en Vallecas no debería sorprender a nadie y defendió la salud del vestuario.

"El Rayo siempre es complicado: tienen las medidas muy estudiadas, van al límite, siempre cuesta ganar ahí. El Rayo le puede ganar a cualquiera. ¿las palabras de Flick? No sé si ha ha pasado algo en el vestuario, pero yo sé que con Flick las bromas las justas. Cuando algo no le gusta, internamente es directo, no se esconde y es algo que el jugador agradece. Un tirón de orejas no suele venir mal", apuntó,

Además, no se mostró sorprendido por las críticas: "En el Barça a la mínima tienes un tiro en la nuca. A la mínima te apuntan. Hay gente que, cuando el equipo va bien, empieza a meter por todos los lados para desestabilizar. Pero dentro del vestuario lo llevan bastante bien, las cabezas están bien amuebladas. Lo importante es evitar estar muy pendiente y estar centrado en lo tuyo. El barcelonismo es una montaña rusa. Cuando la cosa va mal, empiezan las dudas, pero hay plantilla de sobra para poder ganar muchos más títulos. Lo que te hace ganar, ya se vio la temporada pasada, es aguantar cuando tienes el bajón. En ese momento se vio que este Barça tiene un vestuario unido".

"Lamine es listo de cojones"

El central destacó, asimismo, la personalidad de Lamine y el cariño que le tiene. "Es mi chuche, pero solo en el futbolín, pero como persona es espectacular. Siempre está de risas: le da igual, le puedes apretar, con él era un toma y daca constante. En el campo, para pararlo, hay que sacarlo del partido pero es complicado: es listo de cojones. Se ríe, pasa y te vuelve a atacar".

Sobre Fermín, el gran nombre de las últimas horas, fue tajante. "Es muy importante para el vestuario y cada vez que sale aporta cosas. Es callado y siempre con una sonrisa, es muy noble y que aporta mucho al equipo".