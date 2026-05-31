Iñigo Martínez: "Este Barça ganará la Champions"

Iñigo Martínez, 35 años, ya está de vacaciones. El jugador ha decidido continuar una temporada más en Arabia Saudí después de una aclimatación que fue complicada de arranque, pero tuvo un final final feliz con la conquista de la Superliga. El Al Nassr disfrutará una temporada más de un futbolista que dejó huella en Barcelona y ha conseguido dar solidez a un equipo que necesitaba su aportación para ayudar a Cristiano Ronaldo a romper su sequía de títulos en el país saudí. En medio del ajetreo que supone el volver de Riad a Euskadi, el zaguero atendió a SPORT para hablar largo y tendido de su experiencia y, cómo no podía ser de otra manera, del FC Barcelona.

¿Cómo le va la vida por Arabia Saudí después de su primera experiencia de un año?

Estoy intentando disfrutar al máximo de esta etapa allí. La experiencia es diferente, exigente, me está haciendo crecer en todos los sentidos. La carrera de un jugador es corta y cada vez me queda menos para disfrutar.

¿Cuál es su actual situación contractual con el Al Nassr?

Firme un año, más otro opcional, dependiendo de cómo estuviera yo, y la familia porque íbamos a un país donde todo es diferente. Tenía el miedo de cómo nos íbamos a adaptar. Al principio costó, pero al final, viendo como ha ido el año hemos decidido seguir un año más.

Iñigo Martínez ganó la Superliga de Arabia / @inigomartinez

¿O sea que los culés ya se pueden despedir de ver de nuevo a Iñigo con la camiseta del Barça?

Fue una etapa que fue muy feliz, de las mejores etapas de mi carrera. Disfruté al máximo y estoy agradecido al barcelonismo por haber podido vivir esta experiencia tan grande, pero sí, es una etapa cerrada.

¿Se va a retirar en Arabia Saudí?

Nunca se sabe. Creo que siempre debes sentirte a ti mismo. Quiero dejarlo bien en todos los aspectos, depende del cuerpo de cada uno. Hay jugadores que les gusta un montón y otros que dicen basta cuando uno no puede más. Vamos a valorarlo. De momento quiero disfrutar y luego queda mucha vida por delante.

¿Cuándo se retire se plantea seguir vinculado al fútbol?

Ni me lo planteo. Iré viendo un poco por donde me van encajando las cosas mejor. Obviamente, uno nunca sabe y no se puede tener la idea muy clara.

Barcelona era todo. El día a día de cada uno, todo era espectacular, es normal que nadie quiera salir

¿Coincide con la frase de Lewandowski que 'una vez culé, siempre culé'?

Puede ser, una vez llegas al club y ves lo que genera, que vas ganando títulos, cómo funciona este vestuario. Barcelona era todo. El día a día de cada uno, todo era espectacular, es normal que nadie quiera salir. Es una familia por dentro.

Pues, usted es la excepción porque pidió marcharse

Son etapas en las que hay que mirar otras cosas. En el Barcelona pasé de apenas jugar a destacar al segundo año. Cumplió con creces. No había disfrutado en mi carrera lo que era ganar títulos, pero vino lo otro (Arabia) y lo puse todo en la balanza. Decidí salir porque la edad influye mucho. Puedes pasar un año bueno, pero no sabes el siguiente porque hay mucha competencia, muchos partidos y mucho estrés.

¿Ya le ha pedido consejo Lewandowski sobre Arabia?

Él puede llegar a tener alguna oferta, pero no es fácil adaptarte aquí. Es cierto que en los clubs te facilitan las cosas, aunque vas a un sitio completamente diferente. Más aún cuando sales de Barcelona, que lo tienes todo. Debes tener la idea muy clara.

Cristiano Ronaldo comparte vestuario con Iñigo Martíneez / STRINGER / EFE

Ustedes, de todos modos, viven apartados en urbanizaciones occidentales, ¿cierto?

Cris (Ronaldo) y Sadio (Mané) viven en palacetes y hacen la vida allí dentro. El resto vivimos en 'compounds', que son urbanizaciones y todo es europeo. Dentro hay colegios, piscinas... todo lo que puedas imaginar. Si sales fuera es a cenar o a dar una vuelta por un centro comercial.

¿Está sufriendo las rígidas normas del país?

Es algo que afecta sobre todo mujeres. El hombre debe ir con pantalón largo, pero hay ciertos sitios en los que puedo ir en manga carta, pantalón corto y chancletas, mientras que en otros te tienes que tapar.

La mentalidad de Cristiano Ronaldo es una barbaridad, tiene una exigencia constante.

¿Qué tal es jugar con Cristiano Ronaldo?

A su lado entiendes perfectamente hasta donde ha llegado. Su mentalidad es una barbaridad, tiene una exigencia constante. Podía haberse apartado, pero es un tío con mucha ambición, muy competitivo. Sigue entrenando como si estuviera empezando.

Salieron unas imágenes de usted enfadado con su entrenador Jorge Jesús, ¿es por tener que jugar de lateral izquierdo?

Llevo medio año ya jugando de lateral. Es una posición en la que en un partido decidió ponerme para sujetar más al rival y no nos pillaran con las contras atrás. Lo hice dos veces bien, tres bien y desde entonces decidió no cambiarme de posición.

¿Y cómo ve a este Barça?

En un año que parecía que iba a ir fatal, han sabido darle ala vuelta. Esto lo hace un equipo que está unido para darle la vuelta. La pena ha sido la Champions porque tiene mucho mérito sacarle tantos puntos al Madrid. Han ganado dos títulos este año y ha faltado Champions, pero llegará. Este equipo la va a ganar.

¿Por qué cuesta tanto ganar la Champions?

Es una competición que cambia mucho. Entran otros equipos en competición, te igualan las ganas y depende del día que tengas. Contra Atlético de Madrid se complicó mucho y fue una lástima.

Iñigo Martínez mantiene muy buena relación con Hansi Flick / Enric Fontcuberta / EFE

¿Cuántas veces ha pensado en el cambio que hizo Flick y lo sustituyó en la vuelta de las semifinales del año pasado ante el Inter en la recta final del partido en el Meazza?

Son decisiones en la que cada entrenador piensa en lo mejor del equipo, en mejorar la situación. Fue una pena porque lo veíamos tan cerca... El tema era estar en la final y a un partido, puedes ganar o perder, pero estás en otra final. La Champions hubiera sido espectacular, aunque es complicado y en la prórroga no pudimos con el Inter.

¿Qué tal su relación con Hansi Flick?

Estaba de vacaciones, vino el alemán y llegan las dudas de si te va a querer, pero de primeras me dijo que quería verme. Me abrió las puertas, me dio confianza y rendí al máximo. Tengo una excelente relación con él, me alegro que le vaya bien porque es un tío espectacular, que me dio mucho. Es muy buena noticia que haya renovado.

¿Entiende que en el vestuario del Barça faltan jugador con jerarquía como usted que era uno de los jefes del equipo?

Son muy jóvenes y es verdad que darán el paso poco a poco. No es algo que venga de la noche a la mañana. Se ha visto en momentos en que han faltado jugadores de peso por lesiones o por otros motivos, pero han sabido dar la vuelta a la situación. Insisto, al principio se veía todo negro y mira lo bien que ha terminado.

Me gustaría que el liderato lo retomase gente como Cubarsí o Pedri

¿Quién entiende que debería ser el líder de este Barça?

Hay mucho peso pesado, aunque no lo parezca dentro del vestuario. Aunque no hable ni transmita en el campo esta sensación, dentro tiene respeto. Me gustaría que el liderato lo retomase gente como Cubarsí o Pedri. En el caso de Pedri ya se le respeta más, pero me gustaría que hubiera un líder defensa que mande desde atrás y Cubarsí puede cumplir con este rol.

¿Este Barça necesita muchos retoques?

Hay un director deportivo y entrenador para decidir. En la situación que ha estado el Barça, lleva una mochila de carga importante, que hay que mirar todo con lupa para hacer grandes fichajes. Pueden venir con mucha ilusión, pero luego tienen que encajar. Seguro que lo estarán mirando.

¿Gavi dijo en una entrevista reciente a Mundo Deportivo que no quería estrellitas en el vestuario?

Esto es como lo que quieras mirar. Si la estrellita cumple como el que más, pues adelante. Si no es así, no encajaría y menos en un vestuario como el del Barcelona, que la mayoría son de allí. Son como una cuadrilla, puedes quedar para cenar, de fiesta, nadie está por encima de nadie.

Gerarard Martín junto a Iñigo Martínez en un calentamiento del Barça / JAVI FERRANDIZ / SPO

¿Le ha sorprendido como Gerard Martín se ha adaptado a su posición de central zurdo?

Gerard es un tío que puede ser que de primeras no destaque, no veas nada que digas..¡ostras!, pero siempre ha cumplido. Siendo lateral puede jugar de central, ganas e ilusión no le va a faltar. Siempre te va a dar un 6,5 y en el en el Barça no hay muchos como él. Es un jugador que quiere aprender y siempre está atento.

¿Qué me dice de Eric Garcia y su vuelta a la selección?

Me alegro mucho por él. Se ha llevado muchos palos injustamente. Sabemos como fluye el mundo del fútbol, azotamos siempre al mismo. Es un buen jugador, que estuvo en el City, vino, de central y puede jugar de lateral, pivote. Por eso el seleccionador ha decidido llevarlo.

Araujo hizo bien en parar, sino tragas y explotas tarde

¿Cómo ve la situación de Araujo? Usted renunció a una Eurocopa en 2021 por una cuestión mental.

Son momentos jodidos. Cuando la cabeza no fluye, los pies aún menos. Es bueno dar estos pasos porque si tragas y explotas es tarde. Si decidió parar es porque se veía muy mal, no estaba con ganas de continuar porque el fútbol genera mucho estrés. Parar es necesario para salir del agujero negro. En el Barça hay mucha presión.

Me insiste mucho en la palabra estrés...

A ver, estrés es quien se levanta cada día para ganar dos euros. Siempre lo he dicho. Hablamos de nuestro contexto. Si a la mínima te equivocas, lo debes de saber llevar. Si ahora está mejor, me alegro por él porque es uno de los capitanes y siente al Barça.

¿Ser defensa en e Barça es especialmente complicado?

Te exige estar al límite, al 200 pro cien, constantemente alerta. Eso lo sabemos los que estamos ahí detrás. Era una locura estar en el Barça, te sale bien y no hay mejor sensación que hayas forzado diez o quince fueras de juego. Luego robas muy arriba, generas más ocasiones de gol. Es un riesgo que hay que asumir y es inmenso. Estás ahí en la lupa. Estás en la prensa. Pero nosotros teníamos claro que si uno falla, fallamos todos. Igual que el delantero que no marca. El equipo tenía esta ida.

Con un grupo de esta mentalidad la Champions debe llegar...

Con este buen grupo y un poco de suerte va a llegar. Será más pronto que tarde.

Anthony Gordon es un futbolista que apreta, que va y técnicamente es muy bueno

¿Anthony Gordon es el perfil de delantero que necesita el Barça?

Todo depende del tipo de jugador que querías. Para mí es un futbolista que aprieta, que va, técnicamente es muy bueno, luego no quiere decir que llegues o cuajes. Hay la presión de jugar en los grandes y la competencia con el resto del equipo. Hay mucho jugador bueno, en estas posiciones.

Iñigo en la rúa de los campeones de la temporada 2024-25 / FC BARCELONA / SPO

¿Un buen ejemplo es Ferran Torres?

No es fácil entrar en un Barcelona, tiene que marcar, cuajar y no solo estar de paso. Nadie daba un duro por Ferrán, pero siempre está allí y ya ves el año que ha dejado.

Su celebración del bicing ha creado escuela...

Me gusta. Era el segundo más veterano del equipo después de Lewandowski, luego llevó Tek, pero me encantaba rodearme de chavales que a uno le gustan. Aprendes de ellos y yo les intentaba ayudar.

Lamine es joven, ¿quién no ha salido con su edad? ¿quién no ha tomado un par de copas? ¿quién no ha viajado?

Incluso les regaló un futbolín

Eso nos generaba un pique constante, estaba bien.

Vamos que puso mucho de su parte para hacer las bases de un equipo campeón.

Uno intenta aprender y hacerles aprender. Hay que intentar ser una piña, no que solo uno salga en la portada.

Hablando de cracks, ¿qué le parece la evolución de Lamine?

Se veía su potencial y a medida que se iba asentando, iba a ir a más por todo lo que genera y aporta al equipo. Todo lo que genera al defensor rival, desatasca partidos. Pocos lo hacen y tiene ambición.

¿Se le debe atar en corto fuera del campo?

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Es joven, ¿quién no ha salido con su edad? ¿quién no ha tomado un par de copas? ¿quién no ha viajado? Hay que ponerse en su lugar. Uno tiene que saber cuando salir. Lo que no podemos es estar mirando con lupa todo lo que hace el chaval.