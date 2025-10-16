Iñigo Martínez: "Ni me atreví a decirle a Flick que me iba"

Iñigo Martínez abrió su corazón sobre su etapa en el Barça y los cambios que ha vivido recientemente en una entrevista en El Partidazo de la COPE. “No creo que me echen de menos”, afirmó con sinceridad, recordando también la influencia de Deco en el vestuario: “El toque de atención que dio servirá para recapacitar”. Sobre su salida, confesó que no quiso incomodar a Flick: “Ni me atreví a decirle que me iba. Para él, yo era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzzle”.

El central vasco habló también de Lamine Yamal, destacando la madurez del joven talento y la relación que compartían. “Con Lamine tenía una relación especial. Él me veía como un padre, como un referente dentro del vestuario”, explicó en la entrevista con Juanma Castaño. “Yo no estaría preparado para rendir como lo hace con la edad que tiene. Lamine no es consciente de la mochila que lleva encima, porque prácticamente tiene que tirar del Barça. Esperemos que todavía no sea consciente de eso porque el día que se dé cuenta yo creo que le pesará. Tiene la cabeza bien centrada y está bastante controlado”.

En cuanto a la polémica por la bandera independentista durante la celebración de la Liga, Martínez negó cualquier vínculo con su relación con la Selección: “Yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es que yo piense o crea que un pueblo puede ser libre de opinar o manejar su territorio… Eso no quiere decir que, como yo esté a favor de la independencia o les arrope en ciertos aspectos, no tenga que ir a la Selección. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, no. Eso no es así”. Sobre los rumores y la vinculación con su origen vasco, añadió: “Seguramente la gente une estas cosas porque soy vasco”.

Puerta abierta a la selección

Iñigo también dejó claro su compromiso con España y su visión sobre el Mundial: “Si no hubiese querido ir, hubiera sido el primero en decirlo. Todo lo que se ha generado son bulos”. Sobre la posibilidad de volver a la lista, se mostró prudente: “No sería buena idea que estuviera un tipo de 35 años. Pero si hay lesiones, sería el primero en acudir. ¿A quién no le gustaría jugar un Mundial o una Eurocopa?”.

Y, antes, habló de Cristiano Ronaldo y su impresión al coincidir con él: “Su recibimiento me sorprendió. Muchas veces las apariencias engañan. Es un tipo cercano, competitivo y vive al máximo el fútbol”. Con estas palabras, el central muestra su sinceridad y madurez, dejando claro que su amor por el Barça, su compromiso con la Selección y el fútbol en general siguen intactos