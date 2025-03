Iñigo Martínez: "Es un año ilusionante, está en nuestras manos"

El FC Barcelona anunció el jueves la renovación de Iñigo Martínez por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2026. El defensa central finalizaba su vinculación con el club blaugrana el 30 de junio, pero prorroga un año más su estancia en la capital catalana, algo que le hace muy feliz.

Así lo aseguró en una entrevista concedida a los medios oficiales del FC Barcelona. "Estoy muy feliz de poder seguir otro año más en este grandísimo club, donde desde el primer minuto confió plenamente en mí. Feliz de poder seguir peleando por ganar muchos más títulos, es un placer estar en el Barcelona, el mejor equipo del mundo", comentaba el '5' del Barça.

Iñigo también se refirió al enorme reto que es vestir la camiseta blaugrana, el reto y las dificultades que comporta ello. "Ya sabía que era complicado llegar aquí, ya jugar es de por sí complicado; ganar esta confianza, aún más. Poder renovar otro año más era un reto muy importante y así es como me lo he tomado durante este tiempo", decía. No obstante, "poco a poco, a base de trabajo y sufrimiento, a la vez, lo he podido conseguir", añadía; algo que le provoca una "alegría tremenda de compartir vestuario otro añito más con esta gente... Da gusto estar aquí y esperamos seguir así de bien".

En cuanto a los títulos, Iñigo Martínez se muestra hambriento de seguir ampliando su palmarés, algo que le empujó a cambiar de aires: de Euskadi a Catalunya. De momento, ya suma una Supercopa de España, la ganada en enero frente al Real Madrid por un histórico 2-5 en la final.

"Estoy bien, con ganas de que vayan pasando los partidos. Tenemos algunos complicados, pero que también ilusionan. Es un año ilusionante y está en nuestras manos. Estamos muy bien y sabemos que si seguimos así, manteniendo este nivel, tendremos opciones de ganar muchos más títulos y esperemos que, ojalá, así sea", concluyó en sus declaraciones.