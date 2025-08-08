Iñigo, un golpe duro para Flick

Poco tardó Hansi Flick en ver todo el potencial y lo que podía aportar Iñigo Martínez a su sistema. Mientras en pretemporada pocos daban al de Ondarroa como titular (situábamos por delante a Ronald Araujo o incluso a Christensen), el técnico de Heidelberg estaba encantado con lo que veía y cómo se adaptaba el vasco a su arriesgada apuesta táctica.

"Su rendimiento es genial y es un líder. Tenemos un equipo muy joven y es importante tener jugadores experimentados. En el entrenamiento se le ve que suele ganar todos los partidos y es muy bueno. Su rendimiento en los partidos es increíble y es importante para nosotros”, dijo el teutón a principios de noviembre cuando fue preguntado acerca de una hipotética renovación del central.

UN TÁNDEM MODERNO Y CASI PERFECTO

Un equilibrio perfecto de juventud-experiencia con Pau Cubarsí en el eje de una zaga moderna y muy muy exigida con una línea altísima y con muchos riesgos. Iñigo se erigió en el 'jefe', en uno de los líderes espirituales del equipo y también en un icono de carácter, de raza. Siempre presto para defender a sus compañeros más jóvenes, a pegar una voz si era necesario. Aquel término tan clásico de 'capitán en la sombra' se ajustaba a la perfección al ex de Real y Athletic.

Iñigo Martinez en su último partido contra el Real Madrid. / SPORT

Iñigo dejó sin minutos a Ronald Araujo, que se topó en enero cuando regresó a los terrenos de juego con un tándem consolidadísimo y una de las señas del nuevo Barça de Flick. Con una salida de balón depurada y el único central zurdo del plantel, Iñigo aunaba potencia, finura en los desplazamientos, contundencia cuando era necesario.

Es un jugador diferente, se ha adaptado a nuestro estilo, es un ganador...

Duele hablar de él en pasado. Con el paso de los meses aún se fue ganando Iñigo a Hansi. Buena muestra de ello, esta frase que dejó en mayo en una rueda de prensa: “Tiene un estilo diferente, no es el típico jugador de fútbol. Es un jugador que le gusta jugar con más profundidad y se ha adaptado a nuestro estilo, lo ha aprendido y es increíble ver cómo se ha adaptado. Lo que hemos visto desde principios de pretemporada es que es un líder. Él quiere ganarlo todo, cómo actúa, cómo se centra en cada entrenamiento, cómo piensa de manera positiva y lo comparte con el resto de compañeros. Y es un luchador, es increíble, un gran líder y estoy contento con él. Está haciendo muy bien las cosas y quizás sea una de las mejores temporadas de su carrera. Y no es fácil con 33 años”.

UN MAZAZO

A ocho días para el inicio de la temporada oficial y con la pareja Cubarsí-Iñigo como indiscutible de nuevo, la baja del de Ondarroa es un mazazo para Hansi. Sobre todo por cómo se había acoplado al estilo, a la apuesta. Un golpe muy duro para el germano.

Este revés es uno de los que duelen. De ahí que empezara a probar a Gerard Martín en el central zurdo en la gira. Seguramente, se empezaba a mascar algo ya. El viaje repentino de Deco a la gira asiática quizás también empieza a cobrar sentido.