Iniesta, sobre la salida de Xavi: "No fue lo idóneo..."

Xavi Hernández y Andrés Iniesta fueron dos de los abanderados de una época gloriosa tanto en la selección española como en el Barça. Forjados en La Masia, con ese ADN Barça genuino y esa forma de tratar el balón tan exquisita. Amigos, compañeros. Con el manchego charlamos en su campus de la Iniesta Academy en Llívia.

¿Cómo has vivido todo este proceso con Xavi?

Desde fuera pues…no ha sido fácil en el sentido de cómo se han desarrollado o como han sucedido las cosas. Es lo único que puedes decir, al final ha sido compañero y es mi amigo y la situación cómo se ha dado no ha sido lo más idóneo, pero se ha dado así y a partir de ahí cada uno buscará lo mejor. El club para el club y veremos Xavi próximamente donde puede seguir entrenando...

Sigues atrayendo a chicos a tu campus y muchos de ellos ni te han visto en activo con el Barça y España...

A veces te choca. Te viene a ver un chico de 8-10 años, que no me ha visto jugar en directo o en el Barça, pero afortunadamente o no sé si desafortunadamente, hoy en día con todo el tema de las redes, youtube, 100.000 historias, las redes, todo el mundo tiene alcance a todo. Los más jóvenes ahora mismo te pueden decir jugadores de hace 20 años. También las familias les hablan de las leyendas.

Iniesta, en una imagen en su campus de Llívia / Ferrándiz

¿Ha definido Andrés Iniesta qué va a hacer con su vida el próximo curso?

Ahora mismo estoy dándole vueltas, no sé nada cierto a día de hoy. Sí que tengo un poco en mente sacarme el título de entrenador este año y vamos a ver si puedo seguir jugando a fútbol o en el caso contrario tener que parar mi actividad como futbolista. Vamos a ver qué sucede estas semanas.

Lo de regresar al Barça algún día...¿Cómo está?

No cambiará nunca mi sentimiento de que ojalá y en algún momento de mi vida y mi profesión esa posibilidad de volver al Barça se diese. Porque el contexto es bueno, porque todo está bien para que suceda. Pero a día de hoy hablar de qué o cómo no tiene sentido, que me gustaría sí, claro. Yo lo que quiero como objetivo es poder sacarme el título de entrenador y veremos qué sucede y qué depara la vida, dónde estaremos. Es uno de mis objetivos.