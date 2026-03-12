Iniesta se rinde a Lamine Yamal: “Tiene un talento brutal y puede convertirse en un jugador único”

La plataforma DAZN ha mantenido una entrevista con Andrés Iniesta, una de las grandes leyendas del fútbol español y referente histórico del FC Barcelona. Durante la conversación, el ex centrocampista repasa la actualidad del conjunto azulgrana, analiza la irrupción de Lamine Yamal y reflexiona sobre el presente y el futuro de la selección española de fútbol de cara a los próximos compromisos internacionales.

El manchego, campeón del mundo con España en 2010 y uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del Barça, pone especial énfasis en el enorme potencial de Lamine Yamal, uno de los futbolistas más prometedores del panorama europeo. A sus 17 años, el extremo se ha consolidado como una de las grandes irrupciones del fútbol internacional, despertando ilusión tanto en el barcelonismo como en la afición de la selección.

“Está claro que Lamine tiene un talento brutal. Está en sus manos poder convertirse en un jugador único”, afirma el exjugador azulgrana durante la entrevista con DAZN.

La ilusión de ver crecer a una nueva estrella

Más allá del talento, Iniesta subraya el impacto emocional que supone para los aficionados culés ver emerger a un futbolista de la cantera capaz de marcar diferencias al máximo nivel. Para el ex centrocampista, la evolución de Lamine Yamal es una gran noticia tanto para el FC Barcelona como para la selección española.

“Ojalá tenga una progresión cada año a mejor, que siga mejorándose él y haciendo mejor al equipo. Para mí, como culé y como español, es una suerte y una gozada que Lamine sea jugador del Barça y de la selección”, señala.

El ex internacional español también recuerda que la gestión del crecimiento de un talento tan joven será clave en los próximos años, especialmente en un contexto de máxima exigencia competitiva como el que supone jugar en el Barça y representar a España en grandes torneos.

España, siempre candidata

Durante la conversación, Iniesta también analiza el momento actual de la selección española y sus opciones en las próximas competiciones internacionales. El manchego considera que España siempre debe ser considerada una de las principales candidatas en cualquier gran torneo, gracias a la calidad de sus futbolistas y a la identidad de juego que ha caracterizado al combinado nacional en las últimas décadas.

Para el héroe del histórico gol en la final del Mundial de 2010, el fútbol español sigue contando con una generación de jugadores muy talentosos, capaces de competir al máximo nivel frente a cualquier rival.

Iniesta valora especialmente la combinación entre jóvenes talentos que están irrumpiendo con fuerza y futbolistas más consolidados, una mezcla que puede permitir a la selección seguir siendo protagonista en el escenario internacional.