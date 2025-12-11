Iniesta, sobre el regreso de Messi al Barça: "No sé si hay herida o no"

La visita nocturna de Leo Messi al Spotify Camp Nou sin previo aviso pilló a todos de imprevisto. El argentino publicó en su perfil de Instagram algunas fotografías en el interior y el exterior del templo blaugrana, acompañándolas de un texto muy emotivo. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", escribió actual futbolista del Inter Miami.

Preguntado por la hipotética y remota opción de que Leo Messi regrese al FC Barcelona, así como de si se puede curar la herida entre el exblaugrana y el club catalán, Andrés Iniesta respondió en una entrevista concedida a 'Marca': "No sé si hay herida o no. No puedo aportar más allá de lo que significa Leo para el Barça. Eso no cambiará nunca, haya quien haya, sea el momento que sea. No sé si volverá en algún momento y en calidad de qué, pero lo más importante es lo que Leo significa para el Barça"

El manchego también se refirió a Pedri, quien para muchos es el discípulo de Iniesta sobre el terreno de juego por su estilo y magia con el balón en los pies. Andrés, sin embargo, dejó de lado las comparaciones y anima a que el canario haga su propio camino. "Pedri es Pedri. No es mezcla de nada. Tiene sus cualidades, sus virtudes, sus cosas para seguir creciendo y mejorando porque es un chico muy joven, aunque es muy determinante en el Barça y la selección. Lo bonito de ello es que es un jugador que si te pones delante de la tele te maravilla lo que hace, con lo fácil que lo hace, con la sencillez, con la naturalidad que lo hace. Es una gozada que esté en el Barça para los culés y en la selección para todos los españoles", aseguró.

Por último, en clave blaugrana, también comentó la situación de Ronald Araujo, quien le ha pedido un tiempo al FC Barcelona para recuperarse mentalmente porque, después de su expulsión en Champions contra el Chelsea no se ve dando su mejor versión en el campo y no quiere perjudicar al equipo. Iniesta, quien recientemente publicó un libro titulado 'La mente también juega', reflexionó lo siguiente sobre el uruguayo:

"Situaciones y circunstancias de la vida que suceden, han sucedido y seguirán sucediendo. Pasa a nivel cotidiano muchas veces. Es esa concienciación de ese tipo de problemas que toca vivir a las personas. En la medida de lo posible hay que ponerse en manos de profesionales que te pueden echar una mano en situaciones así y a partir de ahí tener esa fortaleza de salir. Afortunadamente, muchísima gente sale, pero es una concienciación social de cómo hacemos las cosas, cómo las decimos, cómo las gestionamos, hay muchos factores que llevan a ese momento".