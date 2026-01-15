Iniesta ofrece otra vez su cara más solidaria

Andrés Iniesta vuelve a dar ejemplo fuera de los terrenos de juego. El exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española, el jugador más laureado de la historia del fútbol español con 40 títulos oficiales, se ha incorporado como embajador de Save the Children España para apoyar la labor de la organización en un contexto de creciente amenaza para la infancia a nivel mundial.

Con motivo del inicio de esta colaboración, Iniesta se ha sumado a la última campaña de Save the Children, centrada en la urgencia de actuar contra el hambre, los conflictos armados y el impacto del cambio climático. “Nunca en los últimos 20 años la infancia había estado tan amenazada: millones de niños y niñas viven entre bombas, pasan hambre o sufren enfermedades. Es un orgullo formar parte de Save the Children y unirme a esta campaña tan necesaria”, señaló el manchego.

La trayectoria del excentrocampista azulgrana, marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación personal, lo ha convertido en una figura de referencia más allá del deporte. Para Alicia Moreno, directora de comunicación y fundraising de la organización, Iniesta es “una inspiración dentro y fuera del campo”. “Su ejemplo y su compromiso nos ayudarán a amplificar nuestro mensaje y a sumar apoyos para la infancia que más lo necesita”, añadió.

"Emergencias olvidadas"

Save the Children defiende el derecho de todos los niños y niñas a sobrevivir, estar protegidos y acceder a la educación, y subraya que esta campaña busca visibilizar crisis humanitarias que no siempre ocupan espacio en la agenda mediática. “No pretende ser la más bonita, pero sí la más importante. Queremos llamar la atención sobre emergencias olvidadas que ponen en riesgo la vida de millones de niños en todo el mundo”, explicó Moreno, quien insistió en que el objetivo principal es “salvar vidas y garantizar un futuro digno”.

La organización, con más de 100 años de trayectoria y presencia en más de 110 países, trabaja en España desde hace más de tres décadas con programas dirigidos a la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social, ofreciendo atención integral a niños, niñas y sus familias.

Con este nuevo paso, Iniesta refuerza su compromiso social y suma su voz a una causa que trasciende el deporte, demostrando que el liderazgo también se ejerce lejos del balón.