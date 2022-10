Iniesta: "El mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas"

El ex blaugrana recuerda su batalla contra la depresión en el podcast 'The Wild Project' "Abrazar a mi esposa era como abrazar a una almohada", recuerda sobre el proceso

Andrés Iniesta lo ganó todo siendo futbolista del Barça, tanto en el club como en la selección. También a nivel familiar no tenía ningún problema y, por supuesto, no tenía problemas económicos. Sin embargo, el centrocampista, hoy jugador del Vissel Kobe, recuerda ciertos pasajes de su carrera con mal sabor de boca porque, mientras triunfaba de cara a la opinión pública, él libraba una batalla contra la depresión.

El detonante, según ha explicado siempre, fue la muerte de su amigo Dani Jarque, que falleció de forma repentina en una concentración con el Espanyol a causa de un infarto y cuando solo tenía 26 años. El centrocampista relata su caída a los infiernos en el podcast 'The Wild Project' y no ahorra detalles para explicar lo mal que lo pasó: "Cuando estaba luchando contra la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Perdí las ganas de vivir. Abracé a mi esposa, pero era como abrazar una almohada: no sientes nada", comenta Iniesta, que lo pasó muy mal, pero que aprendió a convivir con la enfermedad para seguir triunfando como futbolista.

El de Fuentealbilla es consciente de que la pelea es larga y, aún hoy, sigue acudiendo a especialistas para mantener a raya la depresión: "Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo". comenta. Y no esconde que "me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera".

Nunca le faltó de nada, pero "no se trata de cosas materiales porque puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vida", ha reconocido.

Regreso al Barça

Iniesta, que participará como comentarista para RTVE junto a Casillas y Cazorla en el próximo Mundial de Qatar, tiene claro que, de cara al futuro, espera poder a trabajar en el Barça: "Me gustaría volver a Barcelona como entrenador o director deportivo, pero primero tengo que aprender en diferentes áreas y luego ya veremos", aseguró el centrocampista.