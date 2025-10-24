Iniesta: "¿La frase de Lamine? Lo importante es que vengan los tres puntos"

Ricky Rubio y Andrés Iniesta fueron protagonistas este viernes en el 'II Congreso Internacional de Comunicación en Salud', organizado por el Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El encuentro se celebró en el Pabellón Docente, dentro de la mesa redonda "El papel de los famosos como embajadores en salud”. Los dos deportistas compartieron con todos los presentes su experiencia como embajadores en el ámbito sanitario y su compromiso con la sensibilización sobre la salud mental y las enfermedades.

Tras el acto, Iniesta atendió a los medios de comunicación que se encontraban allí, con la mirada puesta en el Clásico ante el Madrid del próximo domingo, que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Lamine, con Ibai durante la conversación / KINGS LEAGUE

Uno de los temas calientes al respecto del encuentro son las declaraciones que realizó Lamine Yamal en el Chup Chup de la Kings League, afirmando que tanto Porcinos como el Real Madrid "roban y se quejan". Unas palabras que están enmarcadas en el tono desenfadado que tiene el programa y en un momento de comedia con Ibai, al que el jugador del Barça, sabiendo que es un reconocido madridista, trató de picar.

Ante el aluvión de críticas por parte del madridismo que han llegado, Iniesta fue cuestionado por las palabras del '10' del Barça. "Es un comentario para añadir un poco de picante, si no hay más, a los Clásicos. Más allá de comentarios, será un partido espectacular. Siempre se le da mucha importancia a lo que se dice, sobre todo si es antes de un partido así, pero no estoy muy al día de la actualidad", empezó diciendo la leyenda blaugrana.

"¿Un consejo para Lamine? Todos tenemos nuestra vida fuera. No me gusta dar consejos y sobre todo cuando no estoy dentro del equipo. Si estuviese dentro podría hablar con más criterio. Si el club cree que algo no lo hace bien o sí, son cosas que hablarán internamente. Cada uno es como es, dentro de que siempre hay que respetar muchas cosas. Habrá vaciles que son para calentar el partido y otros que dirán que nos les gusta. Son cosas externas y lo que realmente importa es lo que pase en los 90 minutos, que es lo que marcará quién se lleva los tres puntos. Comentarios hay de todos los lados, lo importante es el fútbol. Es el partido más grande que hay", añadió posteriormente a su explicación.

Sobre el partido en sí, Iniesta rompió una lanza a favor del Barça: "Sigue llegando en un momento muy bueno. El último partido fue un triunfo en Champions. Mucha confianza y esperando que se puedan venir los tres puntos para aquí".

Otro de los temas que trató Iniesta con la prensa fueron las comparaciones que se han hecho en los últimos tiempos de Pedri con Xavi y él. "Pedri es Pedri. Siempre hay comparaciones, pero al final él está haciendo su camino. Con el talento que tiene y el peso que tiene en el Barça y en la selección. Para mí es el jugador más diferencial en lo que yo entiendo que representa un jugador de fútbol. Solo deseo que siga esa trayectoria ascendente, que será muy bueno para el Barça", afirmó el ex culé.

Por último el de Fuentealbilla dejó claro su deseo de regresar en algún momento al club de sus sueños: "Nunca he escondido que en algún momento de mi vida me gustaría volver, pero eso son cosas que ya se verán. Si cuadra, si soy entrenador, si soy director... De jugador seguro que no (risas), pero ojalá pueda volver algún día porque está es mi casa".