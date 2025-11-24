Iniesta, en exclusiva para SPORT: "Cada vez que veo el gol en Stamford Bridge me emociono"

El Barça vuelve este martes a Stamford Bridge, un estadio con buenos y malos recuerdos, pero que siempre quedará para la historia del FC Barcelona por el 'Iniestazo', el golazo de Andrés Iniesta en el minuto 92 del partido de vuelta de semifinales de Champions que metió al Barça de Pep Guardiola en una final que se disputó en Roma y que los azulgranas acabaron ganando al Manchester United de Cristiano Ronaldo (2-0), con goles de Eto'o y Messi.

Han pasado ya dieciséis años de aquel partido disputado el 6 de mayo de 2009, pero el gran protagonista de aquella noche sigue teniéndolo muy presente en su memoria. "Parece que fue ayer, hace dieciséis años, pero los recuerdos son reales. Es imposible no recordarlo, cada vez que ves o piensas en el gol te emocionas, por el gol y por todo lo que se dio después, fue una locura", explica Iniesta en exclusiva a SPORT.

El de Fuentalbilla tiene muy presente el derechazo con el que batió a Petr Cech y que provocó que se desatase la locura en Stamford Bridge, pero también todo lo que acabó significando aquel gol. "Tuvo una importancia brutal, no lo limito solo a ese momento porque tuvieron que pasar muchas cosas, muchas situaciones y muchos partidos para llegar hasta allí. Si hablamos solo de ese momento es increíble, a nivel personal, el hombre más feliz del mundo, tienes la oportunidad de hacer ese gol y hacer feliz a tantos millones de personas y a nuestro club. Y luego que se acabase ganando la Champions y el triplete. Fue una época para llorar casi cada día", recuerda el héroe de Stamford Bridge.

"Voy a marcar y me vas a tener que dar tus entradas"

Y comparte una anécdota que vivió con Bojan, en la actualidad miembro de la dirección deportiva del FC Barcelona. "Pensando en la final y en que siempre es un lío tener entradas y toda la gente que quiere venir y los compromisos que tienes, me acuerdo que hablamos antes y le dije que voy a macar y me vas a tener que dar las dos entradas o las que fuesen, no me acuerdo del número. Fue el primero o el segundo en llegar a la piña y me acuerdo que en ese momento se lo dije. Locura máxima", relata el centrocampista, ya retirado del fútbol.

Aquel tanto de Iniesta supuso el empate a uno y el Barça se clasificó para la final por el valor doble de los goles en campo contrario. Eran días triunfales para la entidad azulgrana. Cuatro días antes el equipo de Pep Guardiola había goleado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-6) y solo una semana más tarde, ganaba el primer título de la era Guardiola en Mestalla, imponiéndose en la final de la Copa del Rey al Athletic (4-1). Tres días después, era proclamado campeón de Liga sin jugar tras perder el Real Madrid en Villarreal. No pudo celebrar estos dos títulos Iniesta sobre el terreno de juego por una lesión que se hizo ante el Villarreal en el partido posterior a Stamford Bridge. Fue una rotura de dos centímetros en el recto anterior de la pierna derecha. Trabajó duro el de Fuentealbilla y logró llegar a la final de Roma, en la que como él mismo explicó, no podía disparar a puerta por prohibición de los médicos para no volver a romperse.