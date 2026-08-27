Iniesta se estrena en los banquillos: primer partido oficial al frente del Gulf United

Andrés Iniesta vivirá este viernes un día muy especial: su primer partido oficial como entrenador. El Gulf United FC visita al Dibba Al Fujairah a las 19.05 horas (hora local, las 17.05 h. en España), en el New Dibba Stadium, en la primera jornada de la UAE First Division League, la segunda categoría del fútbol profesional de Emiratos Árabes Unidos.

El estreno llega después de su incorporación al club de Dubai el pasado mes de junio y tras una pretemporada centrada en implantar una idea de juego propia y potenciar el desarrollo individual de los jóvenes futbolistas. No en vano, el Gulf United vuelve a contar con la plantilla de menor edad media de toda la categoría.

Para Iniesta, este partido supone el inicio de una nueva etapa en el mismo país donde puso punto final a su carrera como futbolista profesional en 2024, en el Emirates Club FC. El exjugador del Barça continúa además con su formación para obtener la Licencia Pro de entrenador.

El manchego estará acompañado por un cuerpo técnico formado por Juan Carlos Calero y Davide Mariani, como entrenadores asistentes; el brasileño Alex Gregorio, como técnico de porteros; Sergio Hidalgo, como analista; y Dylan Palmer, como preparador físico.

"Tengo muchas ganas de que llegue el viernes"

Iniesta afronta su debut con ilusión y con ganas de comprobar sobre el terreno el trabajo realizado durante las últimas semanas. "Tengo muchas ganas de que llegue el viernes. Llevamos varias semanas trabajando con el equipo en una idea clara de juego y ahora toca competir. Empezar contra un rival que viene de Primera es un reto bonito y será una buena medida para saber dónde estamos", explicó el técnico antes del encuentro.

El nuevo entrenador del Gulf United también quiso poner el foco en un aspecto que va más allá de los resultados: "Lo importante para nosotros no es solo el resultado, sino confirmar que los jugadores crecen partido a partido. Ese es el proyecto: desarrollar futbolistas con una atención especial a cada persona".

Un rival exigente para el debut

El estreno no será sencillo. El Dibba Al Fujairah, fundado en 1976 en el emirato de Fujairah, llega al encuentro como recién descendido de la UAE Pro League, la máxima categoría del fútbol emiratí, y parte como uno de los principales candidatos al ascenso.

Será, por tanto, una primera prueba de nivel para un Iniesta que inicia oficialmente su camino en los banquillos.

Un proyecto centrado en los jóvenes

Gulf United FC nació en Dubái en 2019 con el objetivo de crear oportunidades para jóvenes futbolistas a través del deporte. En apenas siete años, el club ha pasado de contar con un único equipo a reunir a más de 600 jugadores de 83 nacionalidades.

Dos títulos de liga consecutivos permitieron al conjunto encadenar dos ascensos hasta alcanzar la First Division de Emiratos Árabes Unidos, donde compite actualmente con la plantilla más joven de la categoría.

El club entrena en unas instalaciones modernas y de última generación en Dubái y mantiene su apuesta por construir un camino que conecte el fútbol base con el profesional y el universitario.

Este viernes, ese proyecto tendrá un nuevo protagonista: Andrés Iniesta, que vivirá su primer partido oficial como entrenador.