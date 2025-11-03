Iniesta confía plenamente en el "espectacular" Barça de Flick

Después de un tramo complicado de temporada, habiendo perdido el Clásico, estando a cinco puntos del liderato y con algunas piezas importantes lesionadas o tocadas, la mayor parte de la afición afirma que el conjunto culer "no está como el año pasado", más allá de haber ganado el último enfrentamiento por 3-1 ante el Elche.

No obstante, una de las mayores leyendas de la historia de la entidad catalana, Andrés Iniesta, no se muestra excesivamente preocupado por la actualidad azulgrana en el adelanto de su entrevista para Movistar.

"El fútbol es así, si juegas de una forma el rival se adapta a ello"

Pese a la mala racha de resultados, la intención de Hansi Flick siempre ha sido la misma, tener la línea defensiva muy adelantada y las líneas muy juntas para poder practicar una presión asfixiante. Sin embargo, este planteamiento no ha dado los mismos frutos que la temporada pasada, pues los rivales parecen caer menos en la trampa del fuera de juego y la presión ya no da tantos resultados, aun así, Iniesta lo tiene claro: "Es un equipo espectacular a la hora de lo que quiere hacer y como quiere hacerlo", explica el de Fuentealbilla sobre como ve actualmente al club de sus amores. Además, añade que él si ve "continuidad" respecto a lo que se vio el año pasado.

Flick y Pedri, en un momento esta temporada / Valentí­ Enrich

Eso sí, el autor del gol que clasificó al Barça a la final de Champions de 2009, preguntado por si "los rivales han tomado la medida" al club blaugrana, no descarta categóricamente que esto pueda estar pasando: "El fútbol es así, si juegas de una forma el rival se adapta a ello y tú tienes que volver a cambiar, es lo bonito del fútbol", expone el exjugador.

Andrés Iniesta, ¿futuro entrenador?

Al ver a Andrés Iniesta analizar la propuesta de Hansi Flick, muchos podrían preguntarse cuál sería exactamente su estilo futbolístico como entrenador, ya que, con matices, se presupone que esté basado en el 'ADN Barça' del cual el mismo fue emblema. Si bien está cuestión no tiene respuesta por el momento, quizás podría tenerla más pronto de lo esperado, pues el crack español ya habló en mayo de si le gustaría ejercer como técnico: "Estoy en el proceso de ir sacándome los títulos. Sin una meta en el tiempo, ir haciendo el proceso y a ver donde estamos en dos o tres años", contaba Andrés dando prácticamente por sentado que su siguiente etapa pasa por los banquillos.