Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique RiquelmeMourinho MadridElecciones Real MadridRashfordMarc CasadóA qué hora Enrique RiquelmeBernardo SilvaMarc MárquezVlahovicPróximo torneo Rafa JódarClasificación Giro Italia FemeninoLey de Propiedad HorizontalElecciones Real MadridLuis EnriqueCuadro Playoffs Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialNormas DGTCuándo juega EspañaParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FC Barcelona

La Iniesta Academy vuelve a abrir sus puertas en verano

El trabajo de formación de Andrés Iniesta no se limita a entrenar al Gulf United, sino que también continúa con su labor en territorio nacional

Iniesta esá al frente del proyecto de sus Academias de formación de jóvenes jugadores

Iniesta esá al frente del proyecto de sus Academias de formación de jóvenes jugadores / NSN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Gil

Jordi Gil

Vuelve el verano, vuelven los Campus de Iniesta Academy con tres sedes en Catalunya. El recientemente nombrado entrenador del Gulf United, de los Emiratos Árabes Unidos, sigue con su labor en casa con el trabajo de formación que realiza tradicionalmente durante la época estival con los más jóvenes.

Ha llegado el momento de los campus de Iniesta Academy, que se repartirán por Catalunya para expandir su metodología futbolística entre niñas y niños. No solo se busca la formación del jugador sino la formación integral como un punto de encuentro para que puedan compartir su pasión. Sant Cugat del Vallès, Llívia y Salou son los ejes principales de este verano de campus.

Andrés Iniesta, con los niños del campus

Andrés Iniesta, con los niños del campus / NSN

Serán días de fútbol, aprendizaje, convivencia y diversión siguiendo las pautas que han guiado la carrera deportiva de Iniesta. Serán días de evolución técnica y, al mismo tiempo, táctica, pero se potenciarán, sobre todo, valores como el respeto, el trabajo en el equipo y el esfuerzo permanente.

Catalunya, con tres sedes repartidas este verano, concentra uno de los grandes focos de trabajo de los campus de la Iniesta Academy, que tendrá también otras sedes repartidas por toda España: Santomera, Aguas Nuevas, Fuentealbilla y Alcázar de San Juan.

Noticias relacionadas y más

Iniesta es un apasionado del fútbol base y, por ello, se ha decantado por entrenar a un club que encarna estos valores en los Emiratos, como es el Gulf United, además de continuar con su labor en territorio nacional verano tras verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL