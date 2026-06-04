La Iniesta Academy vuelve a abrir sus puertas en verano

Vuelve el verano, vuelven los Campus de Iniesta Academy con tres sedes en Catalunya. El recientemente nombrado entrenador del Gulf United, de los Emiratos Árabes Unidos, sigue con su labor en casa con el trabajo de formación que realiza tradicionalmente durante la época estival con los más jóvenes.

Ha llegado el momento de los campus de Iniesta Academy, que se repartirán por Catalunya para expandir su metodología futbolística entre niñas y niños. No solo se busca la formación del jugador sino la formación integral como un punto de encuentro para que puedan compartir su pasión. Sant Cugat del Vallès, Llívia y Salou son los ejes principales de este verano de campus.

Andrés Iniesta, con los niños del campus / NSN

Serán días de fútbol, aprendizaje, convivencia y diversión siguiendo las pautas que han guiado la carrera deportiva de Iniesta. Serán días de evolución técnica y, al mismo tiempo, táctica, pero se potenciarán, sobre todo, valores como el respeto, el trabajo en el equipo y el esfuerzo permanente.

Catalunya, con tres sedes repartidas este verano, concentra uno de los grandes focos de trabajo de los campus de la Iniesta Academy, que tendrá también otras sedes repartidas por toda España: Santomera, Aguas Nuevas, Fuentealbilla y Alcázar de San Juan.

Iniesta es un apasionado del fútbol base y, por ello, se ha decantado por entrenar a un club que encarna estos valores en los Emiratos, como es el Gulf United, además de continuar con su labor en territorio nacional verano tras verano.