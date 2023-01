La Iniesta Academy continúa con su expansión

El futbolista organiza una nueva edición de su campus de verano, del 2 al 15 de julio, con más de 100 jugadores nacionales e internacionales La concentración se llevará en este caso en Llívia, en la Cerdanya, con una metodología que corresponde con la forma de ver el fútol del manchego

Andrés Iniesta organizará en Llívia (Cerdanya), su primer campus internacional en Catalunya. La concentración de deportistas nacionales e internacionales -la Iniesta Academy Internacional Summer Campus- se realizará entre el 2 y 15 de julio con la previsión de que se inscriban más de 100 futbolistas con edades comprendidas entre los 8 y 16 años.

La Iniesta Academy organiza este campus, siguiendo con su expansión, y desarrollando el proyecto personal de Andrés Iniesta. El futbolista está encima de la iniciativa y quiere que los responsables apliquen una metodoogía que se acerque a su manera de entender el fútbol.

El desarrollo técnico y táctico tiene su papel, pero también que los jóvenes aprendan los valores del compañerismo y se diviertan jugando a fútbol.

Otro de los alicientes es la organización de un torneo, la Iniesta Cup, para que los futbolistas puedan competir y aplicar los conceptos de los entrenamientos. Se espera la presencia de niños procedentes de las distintas academias de Iniesta, como e Japón, Singapur, Estados Unidos, Panamá, México, Venezuela y, por supuesto, España, entre algunos países.

El Ayuntamiento de Llívia colaborará con la organización y se aprovecharán las instalaciones de la localidad, como el campo de fútbol, el parque de Sant Guillem y el pabellón deportivo local. Los jugadores se alojarán en los establecimientos hoteleros de la zona.

En la presentación acudió el director deportivo de la academia, Quim Ramon y también asistieron colaboradores, como Stage Deportivo (Pyrénees Cup), Pol Rodríguez, COO de NSN (Never Say Never) y Bekiu Kim, Global Head de Iniesta Academyy.

Llívia, por su parte, estuvo representada por miembros del Albergue Maria Janer (Fundación Pere Tarrés) y Hostal Rusó.