Se inicia la batalla por el futuro de Harry Kane: agosto decisivo

Harry Kane es otro de los grandes nombres que ha sonado con fuerza en el mercado. El delantero acaba contrato en el 2027 y no ha querido hablar de su renovación con el Bayern hasta finalizar su participación en el Mundial y regresar de vacaciones. La partida comenzará a jugarse en agosto y, según 'Bild', no será nada fácil a pesar de que el futbolista ha priorizado su continuidad en el equipo bávaro. Las negociaciones están cerca de iniciarse y los planteamientos están distantes, lo que podría motivar un cambio de escenario a pesar de que las dos partes van a intentar llegar a un acuerdo favorable antes de la finalización del mercado de verano, ya que de lo contrario todo sería peligroso.

'Bild' apunta a que la mesa negociadora ya está lista y habrá un primer contacto. Por parte del Bayern participarán Max Eberl, director deportivo y el consejero delegado Jan-Christian Dreesen, que fue quien le fichó del Tottenham en una operación arriesgada que ha acabado saliendo muy bien. En el bando del delantero estarán, el padre del jugador, Pat, y su hermano Charlie, que ha estado escuchando propuestas en el último año y dejando claro que lo primero es sentarse con el Bayern para la renovación.

La idea del Bayern es mantenerle el salario a Harry Kane sin activar una rebaja que los alemanes acostumbran a realizar a futbolistas mayores de 30 años. Harry Kane es un caso especial y se realizará un esfuerzo manteniéndole la ficha de unos 25 millones de euros por temporada. El tema económico parece que no será un problema, pero dónde hay fricciones es en la duración del nuevo contrato.

La idea del Bayer es ampliar su vinculación, como mucho, hasta el 2029, mientas que Harry Kane le gustaría formalizar contrato hasta el 2030, cuatro años más, porque su intención es llegar al máximo nivel para la próxima cita mundialista. Se ve bien físicamente y desea prolongar su vinculación con el club alemán estas cuatro temporadas. Habrá que ver si esta fricción desemboca en una ruptura o se puede llegar a un consenso entre las partes.

'Bild' asegura que el entorno de Kane ha recibido llamadas de Barça y el Al Hilal de Arabia Saudí durante las últimas semanas. Incluso, algún equipo inglés le ha tentado para repatriarlo y que intente superar así el récord goleador de Alan Shearer en la Premier, pero por ahora han cerrado todas las puertas. El Bayern no desea vender y también lo ha comunicado así en el mercado, pero una ruptura de las negociaciones dejaría el contrato del delantero en falso y abriría la opción de poder irse gratis en junio del 2027. No es el escenario previsible, pero sí que podría suceder.