En Inglaterra vaticinan que la "aniquilación" del Barça puede provocar el despido de Eddie Howe en el Newcastle

El FC Barcelona se clasificó para los cuartos de final de la Champions League después de golear al Newcastle por 7-2. Un resultado que provocó una reacción unánime en la prensa inglesa: admiración por el poder ofensivo del equipo de Hansi Flick y una durísima autocrítica hacia el conjunto británico.

Los grandes medios coincidieron en describir un partido en dos mitades. La BBC resumió el sentir general con un titular contundente: “Newcastle collapse at Nou Camp as Barcelona score seven”, es decir, “Newcastle se derrumba en el Camp Nou mientras el Barcelona marca siete”. La cadena pública británica fue más allá al definir el encuentro como un viaje “de la esperanza a la humillación”, reflejando el 3-2 al descanso que aún mantenía con vida a los ingleses antes del resultado final.

En una línea similar, The Guardian destacó el momento clave del choque: “Relentless Barcelona break Newcastle after half-time” (“Un Barcelona implacable rompe al Newcastle tras el descanso”), destacando la superioridad azulgrana después del descanso. Desde una óptica más analítica, The Times apuntó directamente a la fragilidad defensiva del equipo de Eddie Howe: “Barcelona ran riot as Newcastle’s defence fell apart” (“El Barcelona se desató mientras la defensa del Newcastle se desmoronaba”).

Pero fue la prensa más sensacionalista la que elevó el tono. El Daily Mirror habló de “aniquilación” (“Barcelona hit SEVEN to annihilate Newcastle”), mientras que el Daily Mail calificó la actuación defensiva como un auténtico desastre y describió el resultado como una derrota “récord” en Europa.The Sun definió el partido como un “horror show”, con el Newcastle “destrozado”.

Incluso medios como talkSPORT fueron especialmente duros, al referirse a una “derrota histórica y humillante” y a un “colapso total en la segunda parte”, una idea que se repite en prácticamente todas las crónicas británicas. De hecho, es desde este programa de radio donde señalan a Eddie Howe como principal responsable y le invitan a que presente su dimisión: "cuando te dan una paliza tremenda, el entrenador tiene que, como mínimo, presentar su dimisión".