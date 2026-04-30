En Inglaterra sitúan al ecuatoriano Juan Riquelme Angulo en la agenda del Barça

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un atacante de garantías para liderar su proyecto ofensivo. Es un secreto a voces que en la secretaría técnica azulgrana gusta, y mucho, el perfil de Julián Álvarez. Sin embargo, las altas pretensiones económicas para sacar al campeón del mundo de su actual club obligan al Barça a explorar alternativas atractivas, más asequibles y con gran proyección.

En este contexto, ha aparecido en el radar culé una de las grandes promesas del continente sudamericano. El protagonista es Juan Riquelme Angulo, la última gran perla ecuatoriana forjada en la inagotable cantera de Independiente del Valle. Con 18 años recién cumplidos el pasado mes de enero (lo que ya le habilita legalmente para jugar en Europa), este jugador se erige como uno de los delanteros con más futuro del planeta.

En Inglaterra ven al Barça favorito

El revuelo sobre este posible movimiento ha estallado recientemente tras las declaraciones del periodista inglés Ben Jacobs, en el programa 'The United Stand', quien afirmó que el Manchester United sigue la pista del delantero, pero que desde Barcelona sienten que mantienen una mejor posición de mercado para hacerse con sus servicios. En Ecuador, meses atrás, periodistas como José Alberto Molestina también adelantaron el fuerte seguimiento desde las oficinas catalanas.

Angulo es un ariete imponente que destaca por su portentoso físico (con 1,93 metros de altura), al que suma agilidad, potencia y olfato goleador. Es hermano del también delantero José 'Tin' Angulo y habitual en las selecciones inferiores de Ecuador (Sub-15 y Sub-17).

Juan Angulo marca gol con Ecuador / Instagram @riquelme_angulo

Su talento es tan evidente que recientemente fue incluido por el rotativo británico 'The Guardian' entre los 60 mejores futbolistas del mundo nacidos en el año 2008. Actualmente, en su temporada de consolidación en la primera plantilla, acumula 2 goles en algo menos de 150 minutos.

Un chollo en el mercado

Según cifras del portal especializado Transfermarkt, el perfil de Juan Riquelme Angulo indica un valor de mercado de 350.000 euros. Considerando el prestigio de Independiente del Valle como exportador de talentos a Europa (Moisés Caicedo, Kendry Páez o Willian Pacho son claros ejemplos) y la enorme puja internacional, la operación podría alcanzar una suma cercana a los 5 millones de euros, una inversión que el Barcelona consideraría estratégica para su futuro a largo plazo.

La hoja de ruta del Barça está clara. Si bien el gran sueño consagrado sigue llevando el nombre de Julián Álvarez, la secretaría técnica no descuida el talento emergente. Juan Riquelme Angulo reúne todos los atributos del delantero moderno que dominará la próxima década, y la dirección deportiva azulgrana se mantiene al acecho. Habrá que estar muy atentos a los próximos mercados.